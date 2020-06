L'Alt Pirineu i Aran podran recuperar dilluns la mobilitat amb bona part de Catalunya

L'Alt Pirineu i l'Aran recuperaran la lliure mobilitat amb bona part de Catalunya, previsiblement, aquest dilluns, i amb ells els andorrans i residents que creuin la frontera i entrin en aquesta regió sanitària. El govern espanyol ha acceptat que aquest 15 de juny, les regions sanitàries de la Catalunya Central i Girona passin a la fase tres. Això fa que, si la Generalitat ho autoritza, ja hi pugui haver mobilitat lliure entre els territoris que estiguin en aquesta fase.

A la pràctica, això permetrà recuperar la lliure mobilitat entre les regions sanitàries de l'Alt Pirineu i Aran, Girona, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Totes elles estan unides territorialment, de manera que, si la Generalitat ho autoritza, es crearà un corredor on aquesta mobilitat lliure estarà permesa. Cal dir que el govern català ja va autoritzar la setmana passada que el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre poguessin recuperar la mobilitat entre elles, de manera que, si segueix el mateix criteri, dilluns ja permetrà la mobilitat entre les cinc regions en fase tres.

Pel que fa a Lleida, Barcelona i l'Àrea Metropolitana, seguiran en fase dos i, per tant, no s'hi podrà anar o sortir-ne sense causa justificada. Tot i això, la Generalitat ha remarcat que si l'evolució és favorable potser no esperarà una setmana sencera i demanarà que passin a fase tres ja durant la setmana que ve. Aquest fet obriria la porta a una mobilitat general ja per tot Catalunya i, entre altres coses, permetria al sector turístic l'Alt Pirineu i l'Aran rebre a visitants d'arreu del país el cap de setmana previ a Sant Joan.