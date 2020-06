L'Alt Pirineu i Aran passarà dilluns a la fase 3 i la setmana següent podria recuperar la mobilitat amb quatre regions

El govern espanyol ha acceptat la proposta feta per la Generalitat de Catalunya i l'Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre avançaran aquest dilluns 8 de juny a la fase 3, la darrera abans de la "nova normalitat". El ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, ha confirmat que en la fase 3 les comunitats autònomes ja recuperaran bona part del poder de decisió i podran establir que hi hagi mobilitat lliure entre aquells territoris d'una mateixa comunitat autònoma que estiguin en fase 3.

A la pràctica, això deixarà "aïllat" l'Alt Pirineu i Aran almenys una setmana més, ja que tots els territoris catalans amb qui fa frontera encara estaran la setmana que ve en fase 2. Pel que fa a la província d'Osca, amb qui fan frontera el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran, sí que estarà en fase 3 ja a partir d'aquest dilluns, però en ser d'una altra comunitat autònoma, l'Aragó, la mobilitat lliure no es permetrà fins que s'assoleixi la "nova normalitat", un cop acabada la fase 3.

El 15 de juny, però, si es confirmen els ritmes que s'han seguit fins ara, la Catalunya Central i les comarques de Girona avançarien també a fase 3, de manera que ja podria haver-hi mobilitat lliure entre aquests territoris i l'Alt Pirineu i Aran. El fet que la Catalunya Central limiti amb el Camp de Tarragona, permetria crear un corredor que uniria tots els territoris que estiguessin ja en fase 3. Amb Lleida, en canvi, caldria esperar -previsiblement, fins al 22 de juny per poder-s'hi comunicar lliurement, ja que no es preveu que passi a fase 3 fins aleshores.

Això vol dir que, previsiblement, els altpirinencs i aranesos podran anar, per exemple, a les platges de la Costa Brava o a les de la Costa Daurada, sempre que ho facin creuant per la Catalunya Central, i no per Lleida, ja que aquesta darrera regió sanitària encara estarà en fase 2. Igualment, aquell dia el sector turístic de l'Alt Pirineu i Aran podrà començar a rebre visitants d'aquestes zones que ja estaran en fase 3, sempre que tampoc hi arribin a través de Lleida. Aquest fet, doncs, dificultarà la comunicació sobretot dels Pallars, la Ribagorça i l'Aran, ja que, a la pràctica, només es podrà accedir o sortir de l'Alt Pirineu i Aran a través del Solsonès, el Berguedà i el Ripollès.

Què es pot fer a la fase 3?

A la fase 3 desapareixen les franges horàries i, per tant, ja no hi haurà unes hores concretes del dia reservades a un col·lectiu determinat. Tot i això, s'hauran d'extremar les mesures de seguretat i d'higiene amb els grups vulnerables. Aquesta darrera fase també contempla que puguin obrir els establiments i locals comercials amb independència de la seva superfície útil d'exposició i venda, sempre que es limiti el seu aforament al 50%. A més, les terrasses a l'aire lliure podran obrir al 75% de la seva capacitat i estarà permès el consum a la barra sempre que es garanteixi la distància de seguretat.