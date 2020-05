L’Alt Pirineu i Aran registra vuit nous casos de Covid-19 en les darreres 48 hores

L’Alt Pirineu i Aran ha registrat vuit nous casos de Covid-19 en les darreres 48 hores. Tal com ha fet públic el Departament de Salut de la Generalitat, el dimarts 26 de maig se’n van detectar sis, mentre que aquest dimecres se n’han registrat dos més. Amb aquests vuit nous casos el nombre de persones contagiades a la regió sanitària des que va començar la pandèmia és de 394. En tot l’episodi també han mort 30 persones per coronavirus, la darrera de les quals, el 18 d’abril.

L’Espitau Val d’Aran podrà realitzar in situ les proves PCR

D’altra banda, el Conselh Generau d’Aran ha donat a conèixer aquest dijous que l’ Espitau Val d'Aran podrà realitzar in situ proves PCR per tal de detectar la infecció així com proves serològiques per identificar la immunitat davant la Covid-19. El govern aranès ha explicat que, fins ara, a l’hospital s’hi prenien les mostres però després es duien a analitzar al laboratori de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ja que a l’Aran no es comptava amb els recursos necessaris.

En el comunicat han afegit que, una vegada superada la fase crítica de la pandèmia i després de diverses gestions dutes a terme pels responsables de la sanitat aranesa, aquestes proves podran realitzar-se a l’Aran. Les PCR es faran en casos d'urgència, quan el pacient necessiti assistència quirúrgica, ja que es disposa d’un nombre de testos limitat. Així mateix, les proves serològiques que detecten la presència d'anticossos de la Covid-19 es podran realitzar també al laboratori de l’Espitau Val d’Aran.

La consellera d'Igualtat, Salut i Benestar del Conselh Generau d’Aran, Maria Vergés, ha manifestat que “gràcies a les gestions realitzades podrem, d'una banda, tenir més informació i de forma més ràpida, cosa que ens ajudarà a reaccionar amb agilitat, i per l'altra, prendre les mesures adequades de protecció dels professionals i de la població en general”. Les indicacions per a cadascuna d'aquestes proves han estat definides i consensuades amb el Servei de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i tots els professionals sanitaris del Conselh Generau d’Aran han rebut la informació sobre aquest tema.