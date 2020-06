Els mercats de l’Alt Pirineu recuperen certa normalitat amb el retorn de les parades de roba i complements

Els mercats de les principals poblacions de l’ Alt Pirineu i Aran han recuperat aquesta setmana certa normalitat, amb el retorn de les parades de roba i complements. Durant els dies de confinament alguns mercats es van deixar de fer i altres es van mantenir però només amb algunes parades d’alimentació i planter. En el cas de les poblacions que el van suspendre, la majoria ja l’havien reprès fa uns dies, però només amb parades de productes de primera necessitat. Des d’aquesta setmana, però, a la majoria d’ells ja s’hi tornen a trobar tots els productes habituals.

Així, a la Seu d’Urgell, aquest dimarts el mercat ja ha reincorporat una vintena de parades de tèxtil, sabates i complements. Per tal de poder complir amb les normes de seguretat i higiene s'han buscat noves ubicacions, que substitueixen els espais habituals que ocupaven aquestes parades tant al carrer dels Canonges com a l'inici del carrer Major. Concretament, han estat reubicades a la plaça dels Oms, el carrer Sant Domènec, el carrer Ramon Llambart, el Parc del Cadí i el Pati Palau.

Des del consistori han assenyalat que amb la reinstal·lació de les parades de moda i complements el mercat setmanal de la Seu d'Urgell, que té lloc els dimarts i dissabtes, “va entrant en la nova normalitat”. Aquestes parades se sumen a les de productes frescos, alimentació i planter que s’instal·len al passeig Joan Brudieu des del 28 d'abril, en lloc del carrer Major, per tal de poder complir amb les mesures de distanciament social mentre duri l’actual situació sanitària causada per la pandèmia per coronavirus.



On també s’han reincorporat les parades de moda i complements ha estat a Tremp. Així, en el mercat d’aquest dilluns ja s’hi han pogut veure de nou una desena de parades dedicades a aquest gènere, que s’han afegit a les d’alimentació i planter que ja hi havia fins ara. Per tal de complir amb les mesures de distanciament necessàries des de l’ajuntament s’ha optat per ampliar la zona de mercat i col·locar parades en zones dels carrers de Barcelona i Lleida on habitualment no n’hi ha.



Aquest dimecres, mentrestant, la Pobla de Segur també ha recuperat les parades de tèxtil i complements. En aquest cas, per tal de poder garantir la distància entre parades, l’ajuntament ha optat per traslladar el mercat del seu indret habitual, a la plaça de la Pedrera, fins a la rambla Ribera de Segur i l’avinguda de Madrid.



Finalment, a Puigcerdà aquest diumenge passat encara no es va permetre el retorn de les parades de moda i complements, però sí que es van flexibilitzar algunes normes. Així, després de tres diumenges amb restriccions d’accés i amb limitació del nombre de parades d’alimentació, flors i planter, aquest diumenge ja no s’ha controlat l’accés i han pogut tornar totes les parades que venen aquests tipus de productes. Des del consistori han deixat clar que tant els paradistes com la brigada municipal han extremat les mesures de seguretat sanitària i de neteja.