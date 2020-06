L'Alt Urgell proposa tres indrets per a la seu pirinenca de la futura Agència de la Natura

Continuen les ofertes per acollir la delegació pirinenca de la futura Agència de la Natura. Si la setmana passada l'Ajuntament d' Esterri de Cardós proposava que s'instal·lés a Casa Bringué de Ginestarre, que ja és propietat del departament de Territori i Sostenibilitat, ara el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell ha proposat tres ubicacions més.

Tal com ha avançat Ràdio Seu i ha confirmat l'Ara Pirineus, els alcaldes alturgellencs han enviat una carta al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, on li proposen aquestes tres ubicacions. D'una banda, proposen que s'instal·li a la Casa dels Parcs del Pirineu, situada a la Seu d'Urgell, al costat de la rotonda on conflueixen la N-260 i la N-145. L'edifici és propietat de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, però és gestionat pel departament de Territori i Sostenibilitat. Els batlles destaquen que aquestes instal·lacions ja disposen de despatxos, sales de reunions i connexió a fibra òptica, a banda de situar-se en un lloc estratègic i cèntric, al costat de la carretera que uneix Cerdanya, l'Alt Urgell, els Pallars i l'Alta Ribagorça.

L'altra opció que proposen és l' edifici annex al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, on actualment ja hi ha la seu de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i l'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran. Actualment, només està ocupada la planta baixa de l'edifici, i es considera que hi hauria espai suficient per acollir la seu de l'agència. El darrer espai que proposen és la Casa en Coll, al municipi d'Alàs i Cerc. L'edifici és propietat de la Generalitat i actualment funciona com a centre d'aprenentatge de la natura.

A la carta tramesa al conseller Calvet, els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Urgell també asseguren estar satisfets amb les explicacions que els va donar la Generalitat just abans que el Parlament aprovés, dimecres passat, la proposició de llei que permet la creació de l'Agència de la Natura. També destaquen que, tot i la polèmica generada, des del Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell sempre han procurat mantenir "una posició constructiva i propositiva en el debat". Ara, afegeixen, esperen que l'Agència "sigui garant de la biodiversitat del món rural i motor de prosperitat".