L’Alta Cerdanya recuperarà aquest dimarts la connexió directa amb Perpinyà

L’ Alta Cerdanya i el Capcir recuperaran aquest dimarts la connexió directa amb el Conflent i Perpinyà a través de la carretera nacional 116. Després de mesos d’obres, arran de l’impressionant moviment de terres que hi va haver a principis de febrer al municipi de Sautó, prop de Montlluís, finalment es podrà obrir almenys un pas alternatiu.



Tal com ha informat la prefectura dels Pirineus Orientals, la reobertura de l'RN116 es durà a terme a les 17h. Durant les primeres setmanes, però, caldrà circular-hi amb pas alternatiu, ja que els treballs encara no han acabat. En aquest sentit, des de la prefectura han apuntat que “actualment hi ha cinc empreses treballant encara a la zona, sota el control d’obres de la direcció de carreteres”. També han indicat que el mal temps de les últimes setmanes no ha fet endarrerir els treballs.



Recordem que el moviment de terres va tenir lloc poc després del pas del temporal Gloria i va deformar tota la calçada, fent-hi totalment impossible la circulació. Des d’aleshores, els veïns i veïnes de l’Alta Cerdanya i el Capcir van quedar pràcticament incomunicats amb les principals poblacions de la regió, Prada i Perpinyà, havent de fer més del doble de viatge de l’habitual per poder arribar a la capital de la Catalunya Nord. Fins a mitjans de març, una de les alternatives era creuar la frontera estatal i passar per la collada de Tosses o el Túnel del Cadí, però amb l’arribada del coronavirus i les restriccions a la frontera, aquesta via també va quedar tallada.

El territori reclama millores estructurals

Durant tot aquest temps, el territori ha reclamat celeritat en la reconstrucció de la via. Fins i tot, es va arribar a fer una manifestació força concorreguda a la Cabanassa, al costat de Montlluís, demanant una reforma estructural de la via per evitar els problemes que hi ha sovint i que s’actués d’una vegada per millorar les comunicacions a les zones de muntanya de la regió. A banda de les incomoditats per als habitants de l’Alta Cerdanya i el Capcir, el tall també va impedir l’arribada d’ esquiadors de la zona del Rosselló en l’època més forta de l’hivern per aquest tipus de clientela, un fet que va fer perdre molts diners al sector turístic de la zona.