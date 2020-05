L’Alta Ribagorça distribuirà envasos de menjar per endur per promoure l'oferta gastronòmica local

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça impulsarà a partir de mitjans de juny una iniciativa per donar suport als restaurants que s'han vist afectats pel tancament provocat per la Covid-19. Ho farà amb la campanya 'Made in Alta Ribagorça, sabors del territori'. Tal com han explicat des de l’ens comarcal, la campanya es basarà en distribuir envasos de cartó d'un sol ús entre els restaurants per facilitar el 'take away', és a dir, la recollida del menjar al restaurant.



En aquest sentit, la presidenta del Consell Comarcal, Maria José Erta, ha explicat que "hem de facilitar la reobertura del sector de la restauració a la comarca”, i ha afegit que “des del Consell Comarcal volem ser actius i posar en marxa estratègies que ajudin i s'adaptin a les noves situacions”. Així, a través d'aquesta iniciativa, es podran oferir menús diaris o menús de cap de setmana, fent la comanda per whattsapp o telèfon als restaurants que se sumin a la iniciativa.



A més, des del Consell també han avançat que es contempla que en les properes jornades gastronòmiques de km0 es mantingui l'opció de recollir el menjar, per tal de facilitar la degustació de productes elaborats a la comarca. Els envasos que es repartiran són de cartó reciclable i biodegradable, d'un sol ús i estaran serigrafiats amb el logotip 'Made in Alta Ribagorça'.