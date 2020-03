El ‘roaming’ d’Andorra Telecom traspassa la frontera i dispara les factures d’alguns veïns de la Seu

Un dels fets que més molesta als turistes espanyols quan venen al Principat és haver d’apagar la itinerància de dades del telèfon per evitar que la factura se’ls hi dispari. El país té molts punts lliures de ‘ wifi’ on connectar-se, però encara no disposa de cap acord que permeti als usuaris catalans i espanyols poder caminar tranquils pels carrers d’Andorra sense patir pel ‘ roaming’.

Però més enllà d’aquesta molèstia, alguns veïns de la Seu han alertat que la xarxa d’ Andorra Telecom traspassa la frontera hispanoandorrana i es connecta a telèfons mòbils que es troben territorialment dins l’estat espanyol. Això provoca que la companyia telefònica de l’usuari detecti que es troba a l’estranger i li cobri una tarifa ‘roaming’ desorbitada. És el cas de l'Anna Gonzalez, a qui la companyia Amena reclama 430 euros perquè el seu mòbil es va connectar a la xarxa andorrana quan estava a les Valls d'Aguilar (Alt Urgell). Després de passar un cap de setmana sense cobertura de mòbil al refugi de Cuberes, situat al municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà) i dins la Reserva Nacional de Caça de Boumort, l'Anna es va quedar "sorpresa" quan va detectar que una línia que tenia contractada amb Amena –companyia que pertany a Orange– no funcionava correctament. De fet, l'últim dia que es va poder connectar a Internet va ser el 12 d'octubre passat i a la factura que li va arribar un mes més tard es detalla un cobrament de 430 euros per haver consumit 41,54 Mb de 'roaming'.

La telefònica andorrana ha confirmat que el mòbil de l'afectada es va connectar al seu 3G a través de l'antena de la Rabassa, situada al Principat i a 25 quilòmetres en línia recta del lloc on aquesta es va establir. De fet, a la factura es detalla que la itinerància de dades es va produir durant uns deu minuts. El portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, diu que quan es troben amb situacions d'aquest tipus, l'únic que poden fer amb les persones afectades és donar-los una explicació i demanar disculpes, ja que aquestes han de reclamar a la seva companyia.

Sobre els casos que n'han tingut constància, Casadevall explica que s'ha procedit a analitzar les antenes i es "mira de fer mesures correctives per evitar que torni a succeir". En aquest sentit, el portaveu d'Andorra Telecom ha apuntat que el canvi d'operador se sol produir en punts on la companyia que presta habitualment el servei al client es queda sense cobertura, fet que fa que, "a la llarga", es connecti a una altra amb qui manté acords de 'roaming' i malgrat que el senyal que arriba en aquell lloc sigui molt dèbil.

Cal tenir en compte, però, que quan s'activa el telèfon en xarxes d'operadors de països de fora de la Unió Europea, com és el cas de la d'Andorra, les companyies amb les quals els usuaris han formalitzat el contracte de la seva línia de mòbil estan obligades a advertir-los en quin moment l'import de les dades descarregades s'aproxima als 50 euros o el volum que s'hagi fixat amb els clients. Així ho indica l'Agència Catalana del Consum, que afegeix que és l'usuari el que ha de confirmar que està d'acord en superar aquest nivell.

Juntament amb la seva, l' Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) de l'Alt Urgell té obertes catorze reclamacions per la facturació de serveis de 'roaming'. El president del Consell Comarcal, Miquel Sala, diu que estan "preocupats" per l'augment de les queixes i tem que aquestes puguin créixer més amb el desplegament de la tecnologia 5G.

Acords per deixar de cobrar el 'roaming' a Andorra

Actualment, Andorra Telecom té signats gairebé 300 acords amb companyies d'arreu del món, per tal que els clients puguin utilitzar el seu mòbil al Principat mitjançant la seva xarxa. A més, Casadevall diu que quinze operadors de França, Irlanda, Suècia, Països Baixos, Malta, Lituània, Luxemburg, Txèquia, Eslovàquia, Croàcia i Àustria ja no cobren als seus clients una tarifa especial per la itinerància de dades que es pugui produir dins del territori andorrà perquè, afegeix, han volgut mostrar-se "sensibles" amb el servei que els ofereixen.

El portaveu de la companyia andorrana també ha explicat que, tot i que les operadores de l'estat espanyol no han equiparat els preus que apliquen al Principat amb la política de gratuïtat vigent dins l'àmbit de la Unió Europea des de juny de 2017, les que tenen un gruix més gran de clients han apostat per treure al mercat tarifes planes exclusives per Andorra. Aquest fet, segons Casadevall, "és un gest de bona voluntat", tot i que reconeix que no és el mateix que el que fan aquelles empreses del sector que han apostat per eliminar el 'roaming' que es gasta al Principat.