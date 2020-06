Aran celèbre era sua Hèsta en tot dar es gràcies as professionaus e rembrembant as victimes dera Covid-19

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a organizat aguest dimèrcles 17 de junh ua Hèsta d’Aran adaptada ara normativa vigenta pr’amor der estat d’alarma decretat peth COVID-19. Eth sindic d’Aran, Francés Boya, e eth president dera Generalitat, Quim Torra, an presidit aguesta celebracion que commemòre era reinstauracion dera maxima institucion aranesa en 1991. Er acte a compdat tanben damb era preséncia des conselhèrs e conselhères d’Aran, eth conselhèr d’Accion Exterior, Relacions Institucionaus e Transparéncia dera Generalitat, Bernat Solé, e era delegada territoriau dera Generalitat en Naut Pirenèu e Aran, Rosa Amorós, entre d’auti.

En aguesta celebracion, qu’enguan s’a redusit a un solet acte institucionau s’a realizat un r econeishement as professionaus qu’an estat ath capdeuant des servicis essenciaus pendent era crisi sanitària e sociau, e s’a sauvat ua menuta de silenci en memòria des victimes dera Covid-19 en Aran.

“Viuem en un gran país” afirmaue eth sindic d’Aran pendent eth sòn parlament, en tot híger que: “ un país le hè gran era sua gent, es persones com aqueres as qu’aué aumenatjam, l’hè gran era actitud solidària des sòns poblants, era capacitat de pensar en plurau, d’èster ua societat que sap e vò compartir es valors dera solidaritat e der umanisme. Per aquerò, aué era nòsta hèsta ei mès que jamès era hèsta deth gràcies, era hèsta d’aqueres persones qu’auetz complit damb dignitat e solidaritat eth vòste trabalh, auetz dat mòstra dera vòsta responsabilitat e empatia e auetz hèt un exercici d’entrèga e de compromís damb era gent d’Aran”

Eth sindic d’Aran a dedicat tanben ues paraules as familhes des victimes qu’eth virus a deishat en Aran: “era pèrta e comiat des qui estimam ei tostemp dolorosa, dura e prigondament sentida, mès, en aguesti mesi, encara n’a estat mès pr’amor qu’auem auut d’afrontar un dolor plan mès amarg qu’era madeisha pèrta, eth de non poder dider-les adiu sarrant era sua man”.

Pendent eth sòn parlament, eth sindic a manifestat ath president Torra eth besonh deth compromís e era complicitat dera Generalitat entà sauvar er aranés: “era ànima deth país que volem residís ena nòsta lengua, pr’amor que se morís era lengua, morís eth país. Non n’auem pro damb paraules ne bones intencions, ei urgent actuar e hèc damb decision, pr’amor que sonque damb era volontat fèrma dera Generalitat de Catalunya auram possibilitats de guanhar aqueth futur que volem entà Aran”.