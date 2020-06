L'Aran celebra l'avançament de la reobertura de la frontera amb França

El Conselh Generau d'Aran ha celebrat el fet que el govern espanyol hagi decidit avançar al 21 de juny la reobertura de la frontera amb França. En declaracions a l'Ara Pirineus, el síndic d'Aran, Francés Boya, ha assegurat que "per nosaltres és una bona decisió". En aquest sentit, ha remarcat que " havíem insistit molt als diferents ministeris, enviant cartes a Sanitat, Interior i Afers Exteriors" per demanar certa flexibilitat en la reobertura dels passos fronterers que comuniquen la vall amb França.

Boya ha remarcat que "l'obertura de la frontera va molt vinculada a l'economia del baix i el mig Aran, i és important recuperar certa normalitat per anar posant al dia la situació precària que viuen molts treballadors". En aquests moments, ha recordat, "moltes botigues i negocis de restauració estan tancats i els seus treballadors o bé estan en un ERTO o bé han estat acomiadats, de manera que la reobertura de la frontera es fa molt urgent per tal que aquests negocis puguin revifar". En declaracions a Catalunya Ràdio, els alcaldes de Bossòst, Amadeu Marquès, i de Les, Andreu Cortés, també han celebrat l'avançament de la reobertura de la frontera per aquests mateixos motius.

Tot i les dificultats del moment, el síndic s'ha mostrat esperançat que a l'estiu la situació es pugui recuperar. D'una banda, quan s'obri la frontera creu que la zona del baix i el mig Aran tornaran a respirar gràcies als visitants d'un dia que s'hi desplacen habitualment des de França. De l'altra, el fet que "la gent associï les destinacions de muntanya amb indrets segurs i sense aglomeracions" assegura que fa preveure una bona ocupació hotelera, amb estades més llargues. De fet, ha afegit que ja han pogut copsar que, "des de mitjans de juliol i tot l'agost hi ha una demanda a l'alça en l'àmbit hoteler".