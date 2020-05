Bassella estrena edifici consistorial després de tenir l’ajuntament en un magatzem durant 20 anys

Els empleats municipals de Bassella (Alt Urgell) han començat a treballar aquesta setmana al nou edifici consistorial. Aquest està ubicat al nucli d' Ogern i substitueix a l'anterior seu provisional, situada des de feia vint anys en un magatzem al costat de la carretera C-14. De fet, el trasllat des d'aquestes dependències es va completar en els darrers dies i, a banda de resoldre alguns petits serrells, les instal·lacions ja estan plenament operatives. Cal destacar que aquesta construcció de nova planta és la primera que s'ha projectat per acollir l'ajuntament del municipi ja que, abans que les aigües de l' embassament de Rialb neguessin l'antiga població, el consistori havia estat a l'edifici de l'escola i també s'havia instal·lat en alguns baixos de cases.

L'actual situació sanitària ha obligat a treballar, de moment, a porta tancada i deixar per a més endavant l'acte d'inauguració del nou edifici de l'ajuntament de Bassella. L'alcaldessa d'aquesta localitat alturgellenca, Cristina Barbens, ha destacat la importància que té el fet de poder, finalment, "disposar de la casa de tota la gent del municipi" i que aquesta també s'hagi projectat pensant "en el present i el futur", tenint en compte, per exemple, la necessitat d'espais en cas que més endavant hi hagi més empleats.

Pel que fa al disseny de l'edifici, s'ha treballat amb la idea de reflectir la història del municipi, a més de buscar la seva integració en l'entorn. Així, part de les pedres que revesteixen les parets s'han recuperat del fons de l'embassament que va negar l'antiga població ara fa dues dècades i, concretament, s'han extret d'alguns marges que hi havia pels voltants. El seu ús contrasta amb la col·locació d'altres peces totalment llises, a través de les quals es vol representar el seu ressorgiment.

Aquesta posada en marxa, que s’ha endarrerit una mica respecte al previst inicialment, tanca una etapa de provisionalitat que s'ha allargat uns vint anys. En aquest sentit, Barbens ha explicat que en un primer temps hi havia la "previsió i esperança de reconstruir l' antic poble de Bassella en un altre emplaçament" però que, finalment, aquesta opció va quedar descartada en veure que, amb el pas del temps, els seus habitants s'anaven instal·lant en habitatges d'altres localitats properes.

L'edifici, que ha tingut un cost de prop de mig milió d'euros, compta amb una superfície d'uns 300 metres quadrats. Aquests estan distribuïts en una sola planta, amb l'objectiu de facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Així, l'equipament disposa d'una sala per a l'arxiu, tres despatxos, una recepció i una sala de plens. Aquesta darrera s'ha ideat perquè tingui un caire multifuncional, ja que, segons les necessitats, pot quedar oberta cap al vestíbul per tal de guanyar espai.