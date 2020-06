Bassella tancarà la platja d'Ogern aquest estiu per evitar riscos sanitaris

L'Alt Urgell es quedarà aquest estiu sense dos dels seus llocs de bany més populars. Després que Coll de Nargó hagi optat per tancar els banys del Codó, en no poder garantir que s'hi respectin les mesures de distanciament interpersonal, ara l'Ajuntament de Bassella ha pres la mateixa decisió en el cas de la platja d'Ogern.

En declaracions a l'Ara Pirineus, l'alcaldessa de Bassella, Cristina Barbens, ha explicat que el principal problema amb què es troben en el seu cas és la impossibilitat de garantir una correcta renovació de l'aigua a les basses. La platja d'Ogern està conformada per dues basses artificials que pren l'aigua de la Ribera Salada. Barbens ha destacat que, tot i que ara, amb les pluges d'aquests dies el riu té força cabal, " a mig estiu sol baixar-hi molt poca aigua i, de fet, l'any passat ja vam tenir problemes perquè algun dia baixava tan poc cabal que no es podia renovar gens l'aigua, ja que les basses són molt grans i costa molt".

En aquest sentit, les recomanacions de la Generalitat i del govern espanyol demanen que no es permeti el bany en basses o similars quan hi hagi poc cabal i, per tant, no es pugui garantir una correcta renovació de l'aigua. El risc seria que, si l'aigua dolça no clorada no es renova, fos més fàcil que s'hi transmetés el virus.

L'altre problema amb què es podria trobar l'Ajuntament de Bassella és que no tindria capacitat per garantir la distància interpersonal. La platja d'Ogern és un indret molt popular on, a l'estiu s'hi aplega una gran quantitat de gent. L'Ajuntament, però, no pot cobrar entrada i els únics ingressos que obté provenen de la llicència del bar que s'hi obre. Uns diners que Barbens assegura que són insuficients per contractar el personal necessari per garantir que es respectin les distàncies interpersonals. "Hem calculat que caldrien unes tres persones per poder cobrir totes les franges horàries, i l'Ajuntament no ho pot assumir", ha explicat.

Per tot plegat, han decidit prendre aquesta decisió, tot i admetre que és difícil, ja que comporta deixar a la població sense un dels llocs de bany més populars de la zona. En aquest sentit, ha deixat clar que, tot i tenir potestat per fer-ho, no prohibiran el bany als rius, perquè la gent tingui almenys algun lloc on anar a refrescar-se. El que sí que demanaran és que els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals, en la mesura del possible, vagin fent rondes per garantir que no es creen grans acumulacions de gent en cap zona de bany.

El cas dels pantans

Una altra zona que algun veí aprofita per banyar-se, tot i que amb menys freqüència, és l' embassament de Rialb. En aquest cas, Barbens ha explicat que la decisió de prohibir-hi o no el bany depèn de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. De moment, assegura que no han rebut cap indicació per part seva i, per tant, el bany no hi està prohibit.

On sí que hi ha molta tradició de bany és al pantà de Sant Antoni, al Pallars Jussà. Allà, els alcaldes dels tres municipis amb més zones de platja i punts de bany -Conca de Dalt, Salàs de Pallars i Talarn- estan en converses per prendre una decisió conjunta i evitar que cadascú vagi a la seva. A la pràctica, però, aquests dies de juny ja hi ha força gent que s'hi ha començat a banyar.