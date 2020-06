Calvet anuncia canvis a l'Agència de la Natura amb l'objectiu que el territori hi tingui més veu

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha enviat una carta a 425 alcaldes, als presidents dels consells comarcals de Catalunya i a diverses entitats assegurant que l' Agència de la Natura es gestionarà "per al territori i amb el territori". Conscient de l'aparició durant les darreres setmanes de "dubtes sobre l'abast competencial, la representativitat i el funcionament de la futura Agència", el conseller explica que ha decidit dur a terme un seguit d'accions "per esvair definitivament els dubtes".

En la seva carta, el conseller comença informant que la junta de portaveus del Parlament ha confirmat que la proposició de llei de creació de l'Agència de la Natura de Catalunya se sotmetrà a debat i votació al pròxim ple ordinari dels dies 17 i 18 de juny. Al text, Calvet defensa que les darreres setmanes ha dut a terme reunions amb consells d'alcaldes, representants dels consells comarcals i entitats vinculades al món local o a la gestió del medi natural. "He pogut copsar aquests dubtes, respondre'ls, crec que positivament i prendre consciència de la necessitat de transformar aquests dubtes en oportunitats per a disposar d'una Agència al servei del territori", exposa. Per això, anuncia "un seguit d'accions per esvair definitivament els dubtes".

A la nota, Calvet informa que ha fet arribar una carta als grups parlamentaris impulsors de la proposició de llei, que són JxCat, ERC, PSC i Comuns, per demanar-los que aprofitant les esmenes vives modifiquin la composició del consell de direcció de l'Agència per incrementar la representació del món local de tres a quatre membres. També explica que ha demanat a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) que pel consell de direcció escullin representants dels municipis on "hi hagi major percentatge d'espais amb algun nivell de protecció, o bé que la gestió del medi natural sigui una activitat rellevant en el seu territori".

Afegeix que s'ha compromès a "iniciar immediatament un procés de participació amb el territori i els sectors implicats" per tal d'elaborar els estatuts de l'Agència perquè la gestió es faci "per al territori i amb el territori". En aquest sentit, indica que aquest procés es farà en l'àmbit de les comarques i les vegueries.

Calvet també exposa que "assumeixo el compromís de dur a terme un desplegament territorial de l'Agència", que "comptarà amb una estructura descentralitzada ubicada als territoris amb més relació amb el patrimoni natural, fugint d'una visió metropolitana i centralitzada de la gestió del medi natural i la biodiversitat". Finalment, el conseller diu que creu que l'Agència de la Natura "pot ser un bon instrument en la lluita compartida contra el despoblament, amb activitat econòmica que ens permeti la generació d'ocupació i valor afegit pels municipis i comarques".

Un centenar d'alcaldes entreguen les seves vares de forma simbòlica

Aquesta decisió s'ha pres després que un centenar d'alcaldes i propietaris s'hagin concentrat aquest dimarts a les portes del Parlament de Catalunya i s'hagin vist amb el seu president, Roger Torrent, a qui han lliurat un manifest i demanant que s'ajornés la votació per crear l'Agència de la Natura de Catalunya. En el seu manifest, llegit pel president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús, i l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, els concentrats han assegurat que la llei s'ha impulsat " sense el consens dels principals actors i sectors del territori, ni dels municipis als quals afectarà més intensament".

A l'acte, els alcaldes també han fet una entrega simbòlica de les seves vares davant del Parlament per representar la pèrdua de poder de decisió dels consistoris i entitats del món rural. Davant la impossibilitat d’ajornar el debat parlamentari, la representació que s’ha desplaçat a Barcelona ha acordat aquest mateix dimarts reunir-se el proper dissabte 13 de juny, a les 18 hores, a Rubió, al Pallars Sobirà, per constituir una plataforma en defensa del món rural i així decidir les properes accions a seguir.