Calvet anuncia una ajuda de 100.000 euros per ampliar l'escorxador de Sort

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat aquest dimecres l’escorxador de Sort, on ha anunciat una ajuda de 100.000 euros per part de la Genealitat per tal d’ampliar les instal·lacions. Aquesta inversió ha de permetre fer realitat una vella reivindicació d'adequació i ampliació d'aquesta instal·lació.

Així, la remodelació ha de permetre la creació d'una sala d'especejament per poder donar sortida a la producció de carn de xai i vedella i també a la de caça que es genera a la comarca del Pallars Sobirà. Les obres han de fer possible a molts ramaders i sobretot a la Cooperativa del Pallars tancar el cercle i poder comercialitzar la carn que produeixen.

El conseller ha aprofitat per elogiar el projecte "Del Parc al plat" sorgit durant el confinament per donar sortida als productes que elaboren una vintena de productors del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Durant aquests mesos han venut més de 1.700 cistelles confeccionades amb formatges, embotits, vi, galetes o herbes de l'Alt Pirineu.

Calvet intenta “tranquil·litzar” als opositors a l’Agència de la Natura

Aprofitant la seva visita al Pallars Sobirà, una de les zones on s’ha fet sentir més l’ oposició a la futura Agència de la Natura, el conseller ha volgut “tranquil·litzar” als seus detractors. Ha assegurat que l’agència ajudarà a crear "valor afegit" al territori amb "més recursos i capacitat de decisió". Tal com ja va explicar en una carta enviada fa uns dies a diversos representants locals, Calvet ha insistit que l'Agència estarà desplegada per tot el territori i comptarà amb oficines físiques i dinamitzadors. Al seu Consell de Direcció, mentrestant, el Govern hi tindrà una representació del 51% i els municipis, el sector primari i el sector ambiental un 49%. A més ha dit que la redacció dels estatuts de l'Agència seguiran un procés participatiu perquè tothom se la faci seva.



La creació de l'Agència de la Natura, que es preveu debatre i aprovar el 17 d'abril al Parlament, ha generat malestar als territoris amb més terreny agrícola i forestal. Calvet ha dit que pot entendre "una certa desconfiança" cap a l'Agència però que cal que la gent la conegui i s’ha mostrat confiat que ha de ser un "bon" instrument.