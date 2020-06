Cerdanya farà el Welcome Summer finalment el cap de setmana del 27 i el 28 de juny

Cerdanya celebrarà finalment el Welcome Summer el cap de setmana del 27 i el 28 de juny. La iniciativa, a la qual s'hi han afegit un centenar d'empreses de la comarca i que compta amb el suport de tots els ajuntaments, persegueix l'objectiu de revitalitzar el turisme després de l'aturada per la Covid-19.

Els seus impulsors, l'entitat Empresariat Cerdanya, han confirmat que prefereixen esperar a fer-ho el darrer cap de setmana del mes. El seu president, Francesc Armengol, ha explicat a l'Ara Pirineus que s'havien plantejat fer-ho el cap de setmana del 20 i el 21 de juny, ara que ja està permesa la mobilitat amb les regions sanitàries de la Catalunya Central, les Comarques Gironines, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i, per tant, ja podran arribar visitants de fora de la comarca.

Tot i això, ha assegurat que "hem preferit fer-ho el cap de setmana del 27 i el 28, no pel fet que esperem al fet que Barcelona i l'Àrea Metropolitana ja estiguin en fase tres, sinó perquè llavors ja tindrem oberts pràcticament tots els establiments de la comarca adherits al Welcome Summer". De fet, si el govern espanyol accepta la proposta feta en les últimes hores per la Generalitat, aquest proper cap de setmana tot el país ja estaria en fase tres. Sigui com sigui, es preveu que el darrer cap de setmana de juny ja hagin reobert les portes el 90% d'establiments hotelers i de restauració que s'han afegit a la iniciativa. Armengol ha remarcat que "l'objectiu és que el Welcome Summer faci el màxim de servei a la comarca", i per això creuen que el millor és esperar al darrer cap de setmana de juny.

Per tal d'ajudar a captar turistes, la campanya preveu que els establiments hotelers i turístics adherits a la iniciativa retornin l'import del tiquet del Túnel del Cadí a tots aquells turistes que arribin a través d'aquesta via i s'allotgin a la comarca o hi facin alguna activitat. La campanya, però, promourà que el turista no es quedi aquests diners sinó que els dipositi en una urna per fer un donatiu a la Fundació Hospital de Puigcerdà o a la residència Sant Roc de Bellver. En el cas d'aquelles persones que no arribin a la comarca a través del túnel, també podran participar en l'acció solidària fent alguna activitat o consumició en qualsevol establiment adherit a la campanya, ja que tots ells dedicaran una part dels diners gastats a fer un donatiu a la fundació.