Els docents de Cerdanya intensifiquen la campanya per demanar l'eliminació del criteri provincial

El col·lectiu Docents de Cerdanya iniciarà aquesta pròxima setmana una r ecollida de signatures als establiments de la comarca per demanar l'eliminació del criteri provincial a l'hora d'accedir a la borsa de mestres substituts. Consideren que l a divisió provincial de Cerdanya els perjudica i els limita molt a l'hora d'aconseguir una plaça. Aquesta campanya s'afegirà a la que van iniciar el mes de març a la plataforma Change.org, que ja acumula prop de 600 adhesions. La crisi de la Covid-19 va fer que aturessin les accions, però fa uns dies les han reprès.

Una de les seves integrants, Luci Mir, explica que ja han aconseguit que tots els alcaldes de Cerdanya i la presidenta del Consell Comarcal, Roser Bombardó, s'hagin adherit al seu manifest. En aquest sentit, Bombardó ha traslladat la seva demanda al conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló. A banda, Mir celebra que "diferents sindicats han fet seva la nostra lluita i ja han presentat el manifest a les juntes de personal docent dels serveis territorials a Girona, Lleida i Catalunya Central".

El col·lectiu remarca que el fet d'haver de triar uns serveis territorials com a preferents a l'hora d'accedir a aquesta borsa de mestres substituts els perjudica i els impedeix optar a la meitat d'escoles de la comarca. El motiu és que, si opten per la de Lleida només poden accedir a les sis escoles de la Cerdanya sota administració lleidatana – o a qualsevol altre centre de la província de Lleida, amb la gran quantitat de quilòmetres que això comporta. Si opten pels serveis territorials de Girona només poden accedir a les altres sis escoles públiques de la comarca, en aquest cas sota administració gironina, i a l' institut de secundària de Puigcerdà, a banda de la resta de centres de la província de Girona. El Pere Borrell, justament, és l'únic institut de la comarca i, en estar a la part gironina, queda vetat als docents cerdans adscrits als serveis territorials de Lleida.

En cas d'optar pels serveis de Girona, un docent resident a Puigcerdà es pot trobar amb el fet que li surti una plaça a Figueres, Olot o Blanes, ja que són poblacions que formen part dels mateixos serveis territorials, però que en canvi no pugui accedir a una vacant de l'escola de Prats. Igualment, també lamenten que no puguin accedir als serveis territorials de la Catalunya Central, ja que hi ha algunes escoles que hi pertanyen -les del Berguedà- que els són molt més properes que la majoria de centres de les províncies de Lleida i Girona.

Per tot plegat, en el seu manifest demanen que Ensenyament tingui en compte les especificitats de Cerdanya i "posi fi a aquest greuge". Asseguren que "no volem marxar de Cerdanya" ni volen passar-se el dia fent quilòmetres a la carretera. De cara al curs que ve, Mir veu "una mica precipitat" aconseguir el que demanen, però no hi renuncien i confien que el suport que estan aconseguint els ajudi a assolir l'objectiu.