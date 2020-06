Cerdanya respira amb l'obertura de la frontera i la fi de les restriccions entre regions sanitàries

L'obertura, aquest passat diumenge, de la frontera hispano-francesa va ser especialment celebrada a Cerdanya. La comarca, dividida administrativament entre els estats espanyol i francès, ha patit especialment el tancament de fronteres decretat per fer front a la Covid-19. Les relacions socials, culturals i econòmiques a banda i banda de la ratlla són molt estretes i aquests mesos de tancament la vida quotidiana de molts ciutadans s'ha vist afectada.

El vicepresident de la Comunitat de Comunes Pirineus-Cerdanya i alcalde d'Estavar, Laurent Leygue, ha remarcat que "la gent de l'Alta Cerdanya ha notat molt l'obertura de la frontera i el mateix diumenge molts ja van anar a Puigcerdà a comprar peix fresc, que és un dels productes que més es compren a l'altra banda de la ratlla". El fet que diumenge se celebri el mercat setmanal de Puigcerdà també va fer que molts veïns i veïnes de l'Alta Cerdanya hi anessin ja el primer dia d'obertura de la frontera.

Des de la vila, la regidora de Comerç, Marta Rufiandis, destaca que "els clients de l'Alta Cerdanya tenen un pes molt important al mercat de Puigcerdà, i aquest diumenge es va notar força la seva presència". A banda dels paradistes, qui també ha celebrat el retorn dels clients de l'Alta Cerdanya han estat alguns establiments de restauració, i és que aquest diumenge diverses terrasses de Puigcerdà i Llívia es van omplir amb clients de l'altra banda de la frontera.

Des de l'Associació de Bars i Restaurants de Cerdanya admeten que l'obertura de la frontera s'ha notat aquests dies, i també la fi de les restriccions de la mobilitat entre regions sanitàries a la Catalunya sud. La seva presidenta, Nati Bobé, explica que el cap de setmana "es va notar que hi havia més gent i diversos establiments van treballar més que dies anteriors". Després, a partir de dilluns "s'ha tornat a notar una baixada, ja que sembla que molts segons residents van pujar el primer cap de setmana que van poder però encara no s'han quedat". El fet que Sant Joan hagi caigut en dimecres asseguren que no ha ajudat a fer que la gent s'agafés pont.

Tot i aquest respir que ha suposat l'obertura de la frontera i la fi de les limitacions en la mobilitat entre regions sanitàries, els sectors que viuen del turisme confien que la situació es vagi animant al llarg de les pròximes setmanes. "A les petites botigues les vendes encara són justetes, però esperem que a poc a poc la cosa es vagi animant", assegura Rufiandis. La regidora i històrica comerciant es mostra convençuda que "tot i que a l'inici de l'estiu la gent tira més cap a la platja, aquest any els segons residents pujaran més aquí en comptes d'anar-se'n de viatge".

Des de l'Alta Cerdanya, Leygue també admet que els establiments turístics i de restauració esperaven una major afluència de visitants de la Catalunya sud aquests primers dies amb la frontera reoberta. Igualment, tampoc han arribat tants segons residents com es pensaven inicialment. Tot i això, remarca que per a ells una de les coses que més esperaven de la reobertura de la frontera era poder tornar a fer les compres i les gestions habituals a la Baixa Cerdanya.

Bobé, mentrestant, es mostra esperançada que a partir d'aquest proper cap de setmana el volum de feina ja comenci a pujar. " Estem rebent força trucades de clients que ja volen venir", assegura, i es confiada que l'afluència de visitants serà bona, tenint en compte que se celebra el Welcome Summer.