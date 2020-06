Coll de Nargó té gairebé decidit prohibir el bany a les basses del Codó aquest estiu

L'Ajuntament de Coll de Nargó té pràcticament decidit prohibir el bany a les basses del Codó aquest estiu. Es tracta d'un espai de bany natural molt popular i concorregut tant per gent del municipi com de fora els mesos d'estiu. Aquest fet fa témer a l'Ajuntament que al llarg de les pròximes setmanes s'hi puguin començar a produir aglomeracions i per això es té coll avall que el millor serà prohibir-hi el bany.

En declaracions a l'Ara Pirineus, l'alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, ha explicat que "des de l'Ajuntament no tenim la capacitat de garantir el compliment de les mesures sanitàries ni el distanciament entre persones". En aquest sentit, assegura que "els mateixos Mossos d'Esquadra ens van dir que ells no podien controlar quanta gent hi havia en cada moment". En canvi, explica, si l'Ajuntament hi prohibeix el bany sí que tindran potestat per fer patrulla per la zona i avisar i sancionar si cal a la gent que hi hagi.

Riera ha afegit que "ens vam arribar a plantejar la possibilitat de posar a un agent cívic que controlés l'accés de la gent, però els mateixos Mossos ens van fer veure que aquesta persona no tindria capacitat sancionadora i que, al final, l'únic que podria fer seria avisar-los a ells, amb el risc que hi poguessin haver conflictes de convivència mentre no arribessin els agents". La decisió s'ha d'acabar de validar aquesta setmana en una reunió de la junta de govern, però tot apunta que anirà en aquesta línia. Riera ha assenyalat que els veïns sí que es podran banyar a la piscina municipal, ja que aquesta s'obrirà seguint totes les mesures de seguretat necessàries.

La regulació a les basses s'endarrereix un any més

La Covid-19 ha fet que, a la pràctica, la posada en marxa de la regulació de l'accés a les basses del Codó s'endarrereixi un any més. Fa dos estius, l'Ajuntament ja la va intentar posar en marxa, però el departament de Medi Natural no ho va autoritzar. L'any passat, les eleccions municipals va fer que "el temps se'ns tirés a sobre", en paraules de Riera, i enguany tampoc es podrà aplicar per aquest més que probable tancament.

La regulació, justament, pretén evitar les aglomeracions a les basses a través d'un control d'accés. La idea és que només puguin aparcar a la zona una vintena de vehicles, de manera que com a molt hi pugui haver un centenar de persones a la vegada a les basses.