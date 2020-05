Comença el procés de reobertura del romànic de la Vall de Boí

Aquest pròxim dijous 4 de juny començarà el procés de reobertura del conjunt romànic de la Vall de Boí. Tal com han donat a conèixer des del Centre del Romànic de la vall, la primera església que tornarà a obrir al públic serà Sant Climent de Taüll. Els altres temples i el Centre del Romànic, mentrestant, s’aniran obrint de forma progressiva d’una en una per fer-ho amb les màximes garanties de seguretat.



En aquest sentit, han explicat que no s’obrirà la següent església fins que no s’hagi verificat durant quatre dies seguits el bon funcionament de les mesures implementades a Sant Climent, per valorar si cal fer algun canvi. L’objectiu de l’obertura de les esglésies d’una en una és oferir més garanties per a la salut dels treballadors i els visitants.



A partir del dijous 4 de juny, Sant Climent es podrà visitar cada dia de la setmana, de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores, tot i que al juliol i a l’agost l’horari s’allargarà fins les 20 hores. Les entrades només es podran adquirir en línia, amb reserva de dia i hora. Del 4 al 21 de juny l’accés a totes les esglésies que hagin reobert serà gratuït, però caldrà fer reserva prèvia.



Durant la visita caldrà dur la mascareta posada, mantenir la distància de seguretat de dos metres amb la resta de visitants i personal de l’església i rentar-se les mans abans d’entrar amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a la porta. A més, no es podrà tocar cap element de dins de les esglésies. Des del Centre de Romànic també han indicat que tots els espais s’han adequat seguint les normatives establertes per les autoritats sanitàries, que s’incrementarà el servei de neteja i desinfecció i que l’ aforament estarà limitat sempre a un terç. A més, els campanars on no es puguin garantir les mesures de seguretat i distanciament no es podran visitar.