Comença el repartiment de 1.670 mascaretes a la Seu d'Urgell

El repartiment de 1.670 mascaretes casolanes especialment confeccionades per al personal d'establiments comercials, restauració a domicili i empreses de productes necessaris ja ha començat a la Seu d'Urgell. El lliurament s'està efectuant a l'entrada de l'ajuntament de la Seu d'Urgell.

Tal com recorden des de l'ajuntament, aquestes mascaretes han estat elaborades gràcies a la iniciativa solidària portada a terme per una seixantena de voluntaris i voluntàries @mascaretessolidarieslaseu, planxades manualment, i rentades i esterilitzades per l’empresa d’inserció laboral Nou Grapats.

Ara bé, recorden que no estan homologades i per tant cada dia s’han de rentar a alta temperatura i també afegir lleixiu.

Des de l'ajuntament aprofiten per incidir en el fet que cal continuar amb les mesures de seguretat en la prevenció i protecció del coronavirus com són rentar-se les mans de forma habitual i repetida al llarg del dia amb aigua i sabó o bé amb solucions hidroalcohòliques; respectar la distància entre persones en tot moment (entre un metre i mig i dos) i tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.