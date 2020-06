Compres a Andorra i justificants a la frontera, així han passat el confinament a Os de Civís

Les fortes restriccions de trànsit a la frontera hispanoandorrana durant aquests dies de confinament han generat problemes i incomoditats a força veïns tant d'Andorra com de l'Alt Urgell molt avesats a creuar-la de forma habitual per qüestions del dia a dia. On s'han fet més evidents les conseqüències d'aquest tancament gairebé total del pas fronterer ha estat a Os de Civís, per la seva condició de periclavament.

El poble pertany al municipi alturgellenc de les Valls de Valira però únicament s'hi pot accedir per carretera des de la parròquia andorrana de Sant Julià de Lòria. Això fa que, a la pràctica, els seus habitants acabin desenvolupant bona part de la seva vida i cobrint les necessitats bàsiques, com ara la compra de menjar o medicaments, a Andorra, ja que al mateix poble només hi ha un comerç dedicat bàsicament als records i als productes de regal.

Aquests dies de confinament han hagut de seguir fent-ho, tot i que amb la llei a la mà, com a residents de l'Estat espanyol, no podrien anar a Andorra a comprar aliments o a la farmàcia. L'alternativa, però, és força més complicada, ja que per accedir al municipi més proper on poder-hi fer les compres bàsiques -la Seu d'Urgell- cal que travessin la frontera estatal entre Andorra i Espanya i justificar a les policies andorrana i espanyola el motiu del seu desplaçament.

El president de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) d'Os de Civís, Jordi Betriu, explica que "aquests dies, baixar a Espanya ha estat bastant problemàtic", i ha afegit que en alguns casos "des de l'EMD hem hagut d'expedir algun certificat a algun veí perquè pogués demostrar que viu aquí i li deixessin travessar la frontera".

Betriu comenta que també van haver de fer-ho al principi de l'episodi amb algun treballador d'un dels establiments hotelers que hi ha al poble, que volia tornar a seu país d'origen, Portugal, a passar el confinament, i necessitava poder demostrar a la frontera hispano-andorrana que venia d'Os de Civís. Tot i això, el president de l'EMD no té constància que cap veí hagi tingut cap problema: "quan algú ha hagut d'anar al banc o al metge a la Seu, ensenyant algun document acreditatiu ha pogut baixar i pujar sense problemes".

Igualment, ha assenyalat que els residents a Os de Civís han pogut seguir baixant a Andorra a fer les seves compres sense problemes, ja que no s'ha establert cap control policial a la línia fronterera entre el límit municipal i Sant Julià de Lòria. A la pràctica, doncs, se'ls ha acabat considerant com a residents andorrans i se'ls ha permès satisfer les necessitats bàsiques als establiments del Principat.

En la mateixa línia, des de l'Ajuntament de les Valls de Valira, el seu alcalde, Ricard Mateu, explica que en tot l'episodi no han rebut cap consulta ni queixa dels veïns. Ha afegit que si haguessin hagut de fer alguna gestió per facilitar la mobilitat dels veïns i veïnes del poble ho haurien fet, però que la situació no ho ha requerit.

Hostal tancat per "no provocar"

A banda de presidir l'EMD, Betriu també regenta un dels establiments hotelers del poble, l' Hostal la Font. Explica que, tot i que hauria pogut obrir ja al mes de maig, quan l'Alt Pirineu i Aran van entrar a la fase 1, va preferir no fer-ho fins a principis d'aquest mes de juny, quan els bars i restaurants d'Andorra també van reobrir. El motiu, assegura, és que creu que el fet d'obrir hauria pogut "provocar" a alguns veïns del Principat i fer que es desplacessin fins al poble per poder anar al bar.

Justament, a l'inici del confinament algun veí de la localitat va col·locar un cartell a l'entrada, recordant als visitants provinents d'Andorra que el pas pel poble estava restringit, en tractar-se ja de territori espanyol. El motiu és que s'havia detectat la presència de diversos residents al Principat que hi seguien pujant per qüestions no essencials i consideraven que això els posava en risc.