Compromís demana a Junts i ERC que es replantegin la pujada de preu del menú escolar a l'Alt Urgell

El grup de Compromís pel Pirineu, a l'oposició al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, ha demanat a l'equip de govern de Junts i Esquerra que es replantegin la pujada del preu del menú escolar a la comarca. En una nota de premsa enviada aquest divendres han remarcat que "la proposta es va presentar a l'empara d'un suposat estudi de costos elaborat per l'empresa pública IAUSA, estudi que no es va presentar, i la Resolució EDU/790/2020, de 24 de març (DOGC 8101, d'1 d'abril) que marca el preu màxim per als menjadors escolars per al curs 2020-2021".

Amb aquest increment, expliquen des de Compromís, "les famílies de la nostra comarca que porten els seus fills i filles als menjadors gestionats per IAUSA hauran de pagar 6,33 euros si es queden habitualment al menjador escolar, i 6,96 € si ho fan esporàdicament". Aquests preus, afegeixen, "són els màxims que permet la llei i suposen un augment de més del 2% i de més del 7% respectivament".

Pel grup de Compromís pel Pirineu "aquesta decisió és inapropiada i equivocada". Inapropiada, asseguren, "per la situació de crisi en què ens trobem; en tot cas, si s'havien de tocar els preus dels menús escolars, hauria estat per abaixar el seu cost i en cap cas per encarir-los". I equivocada, afegeixen, "perquè la Generalitat ho ha permès per acontentar les empreses gestores dels menjadors que pressionaven des de fa molt temps per poder augmentar els seus beneficis".

En el ple d'aquesta setmana, el grup de l'oposició també ha criticat el fet que "la decisió s'hagi pres de forma unilateral, sense haver-ho consensuat ni tan sols comunicat ni als ajuntaments, ni als centres educatius ni a les famílies". En aquest sentit, assenyalen que "la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) ha valorat la pujada de preus dels menús escolars com una falta de respecte cap a les famílies i la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (CEAPA) ha alertat que Catalunya té els preus més alts de l'estat espanyol". Per tot plegat, Compromís vol que es busquin alternatives "per continuar i millorar el servei de menjador sense pujar el cost a les nostres famílies" i demana als partits de l'equip de govern "que reflexionin sobre la seva decisió".

Durant el ple també s'han posat a disposició de l'equip de govern "tant com per fer un debat profund sobre l'empresa IAUSA i la seva gestió, com per fer arribar projectes molt interessants que es duen a terme a altres indrets, sobretot en escoles rurals, que han permès abaratir costos de menjador augmentat la qualitat". La consellera portaveu de Compromís pel Pirineu i regidora a l'ajuntament de La Seu, Carlota Valls, ha declarat que "la ciutadania ara el que necessita és que les administracions es posin del seu costat, no que els hi posin més difícil" i ha afegit que pel que fa a aquesta mesura "la Generalitat i el nostre Consell Comarcal han actuat de la mateixa forma inacceptable: augmentar ingressos a costa de les famílies".

L'equip de govern diu que l'increment és imprescindible

Mentrestant, des de l'equip de govern i tal com recull Ràdio Seu, han defensat la revisió de preus del servei de menjador escolar. Junts per l'Alt Urgell i ERC consideren imprescindible seguir aquest criteri si es vol garantir la viabilitat de l'empresa pública IAUSA i evitar-ne la privatització. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal, Miquel Sala, ha assegurat que prenen nota d'aquesta proposta, però ha recordat que la decisió sobre els preus del menjador escolar no és política sinó purament tècnica, d'acord amb les indicacions dels mateixos tècnics de la institució. La portaveu de Junts, Cristina Barbens, mentrestant, ha afegit que la pujada que es preveu és "petita" i que entén que Compromís, "com a oposició, ho ha de denunciar", però que "és necessari si es vol mantenir la qualitat del servei".

Sobre aquest darrer punt, el portaveu d'ERC, Sergi Parramon, ha manifestat que "no podem fer màgia" amb els comptes de serveis públics bàsics com els menjadors escolars i que, si tots els grups coincideixen en el fet que "no es vol que IAUSA es privatitzi", cal "garantir que és viable". Parramon ha subratllat que l'augment en la majoria de casos es mou entre els 18 i els 25 euros l'any; és a dir, entre 1,5 i 2 euros al mes. Ha afegit que el servei de qualitat pel qual s'ha apostat permet mantenir projectes com ara 'Menja d'aquí' i el suport als productors artesans locals de Menja't l'Alt Urgell. A més, el conseller republicà ha recordat que "tots som conscients de les dificultats per les quals ha passat IAUSA" i que no es pot permetre que es torni a produir aquesta situació.