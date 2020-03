Confecció de més de 1.600 mascaretes a la Seu d'Urgell

260x366 Un treballador de l'empresa Nougrapats amb les mascaretes. / NOUGRAPATS Un treballador de l'empresa Nougrapats amb les mascaretes. / NOUGRAPATS

Més de mig centenar de persones, entre modistes professionals i d'altres que tenen nocions de costura, han confeccionat en els darrers dies 1.670 mascaretes a la Seu d'Urgell. A l'equip cal sumar-ne cinc més que s'han encarregat de preparar-los la roba per la seva elaboració -25 quilos de tela i goma per a cadascuna d'elles- i unes altres quatre que fan el repartiment i recollida a domicili de tot aquest material. Ara, un cop recopilat, s'ha lliurat a l'empresa d'inserció Nougrapats per a la seva esterilització i després han quedat a disposició de l' ajuntament de la Seu d'Urgell per a què les distribueixi, tasca que està previst que comenci aquest dimarts al sector del comerç i que es farà extensiva a d'altres col·lectius que estan exposats al coronavirus.



La iniciativa va sorgir divendres passat de diversos veïns de la Seu d'Urgell i està coordinada per alguns d'ells i l'ajuntament de la Seu d'Urgell. Pel que fa al material, tota la roba de cotó -la majoria nova i d'altra provinent de llençols rentats prèviament amb lleixiu a 60 graus- ha estat donada de forma altruista, així com els fils per confeccionar-les. Mentrestant, el cost d'una part dels elements de subjecció que ha calgut comprar, com ara gomes, l'assumirà el consistori alturgellenc.



A banda d'aquesta primera distribució, la intenció és continuar confeccionant mascaretes mentre siguin necessàries, tot i que cal recordar que aquestes no són homologades per a usos sanitaris. D'altra banda, l'ajuntament de la Seu d'Urgell i la Fundació Sant Hospital han lliurat aquest dilluns un centenar de màscares i 400 guants a la Llar de Sant Josep.