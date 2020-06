El Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell nega haver-se adherit al manifest del port del Cantó

La presidenta del Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell, Rosa Fàbrega, ha emès un comunicat negant que els batlles de la comarca s'hagin adherit al manifest que es va llegir aquest dimecres al port del Cantó, que demanava l'ajornament de la creació de l' Agència de la Natura de Catalunya. Davant d'algunes informacions aparegudes, Fàbrega ha deixat clar que " no és cert que disset dels dinou alcaldes de l'Alt Urgell hàgim donat suport al manifest llegit al port del Cantó". De fet, ha afegit, "bona part dels alcaldes de la nostra comarca no vam tenir constància del contingut del manifest fins al mateix dimecres al vespre".

Fàbrega ha remarcat que el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell, reunit el 29 de maig, va aprovar un manifest en què es demana "que abans de portar al ple del Parlament la votació de la Proposició de Llei de creació de l'Agència de la Natura de Catalunya, se'n pugui fer una relectura més pausada i reflexiva amb i des dels municipis i les comarques on l'agència tindrà més repercussió". En aquest sentit, ha deixat clar que sí que consideren que, en una llei d'aquestes característiques, " hauria estat desitjable el diàleg directe i la recerca del màxim consens amb el territori, especialment en el cas de comarques com l'Alt Urgell, en què el patrimoni natural hi té una rellevància màxima, tant per la importància del nostre sector primari com des del punt de vista d'atractiu turístic". En cap cas, però, "hi ha un posicionament a favor o en contra de l'agència, només de demanar més informació i participació".

En el comunicat, Fàbrega també indica que aquest manifest va tenir el suport de disset dels dinou alcaldes de la comarca, més totes les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD). Els dos alcaldes que no hi van votar a favor, afegeix, "no són contraris a la creació de l'agència i, per tant, no és correcte afirmar que el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell rebutja la seva creació ni tampoc és correcte dir que subscriu el manifest llegit al port del Cantó".

La presidenta del Consell d'Alcaldes afegeix que la voluntat dels batlles de l'Alt Urgell "és posar en comú els dubtes que tenim sobre la llei i traslladar-los als grups parlamentaris i al departament de Territori, de qui coneixem la disposició a aclarir-los i del qual destaquem l'esforç de comunicació que està fent aquests dies". Finalment, ha apel·lat "a la responsabilitat de tothom a l'hora de transmetre les informacions per tal de fer-ho amb el màxim de rigor per no generar encara més confusió en l'opinió pública".

Compromís demana que es posposi

Qui sí que ha demanat que es posposi la creació de l'Agència de la Natura han estat Compromís per la Seu i Compromís pel Pirineu. En un comunicat han donat a conèixer que presentaran una moció als propers plens de l'ajuntament de la Seu d'Urgell i del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, on proposaran que aquests dos ens locals demanin al Parlament de Catalunya aquest ajornament, així com "que sol·licitin al govern de la Generalitat que posi en marxa un grup de treball amb els ens locals i sobretot amb els agents de gestió del territori que garanteixi el consens en la proposta final". També volen que s'insti al Govern de la Generalitat de Catalunya "que es creïn els mecanismes de dinamització i progrés rural, assegurant els recursos per a la seva gestió".

Des de Compromís consideren que la Llei de l'Agència de Patrimoni Natural "s'ha redactat sense tenir en compte el territori, els seus col·lectius i administracions". Apunten que "malgrat les bones intencions amb la qual es va iniciar la seva tramitació parlamentària, s'ha fet a l'esquena del territori del Pirineu i no s'ha tingut en compte l'opinió de cap municipi". El Pirineu, i en especial l'Alt Urgell, insisteixen, "pateix un sever procés de despoblament, envelliment i empobriment que està tenint com a conseqüència una desertització del territori". També s'ha de tenir en compte, afegeixen, "que l'Alt Urgell també compta amb dos parcs naturals, per la qual cosa el patrimoni natural del territori alturgellenc és molt gran".

Malgrat això, consideren que "aquesta agència aporta poques solucions a aquest creixent problema i afegeix més burocràcia i noves traves al desenvolupament econòmic de la muntanya i el món rural". A més, asseguren que "no ve acompanyada de cap nova inversió, tenint en compte la retallada acumulada de més del 80% de la inversió a l'Alt Pirineu, ni de cap mesura addicional que reverteixi la situació actual, i té una visió totalment esbiaixada i metropolitana del medi ambient".

En la nota apunten, a més, que "s'ha vist també com gran part dels alcaldes dels municipis, EMD i Consells Comarcals de l'Alt Pirineu s'han oposat a l'aprovació de la Proposició de Llei de l'Agència de Patrimoni Natural tal com està redactada. Per tant, i ara més que mai amb la crisi derivada de la Covid-19, és important que totes les parts parlin per millorar-la i que tingui en compte totes les visions i el desenvolupament social i econòmic del nostre territori".