El Consell del Jussà demana als alcaldes que s'avancin i diguin a l'ACA on volen les noves depuradores

El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, ha demanat als alcaldes de la comarca que comencin a pensar quines necessitats tenen els seus municipis en matèria de depuradores d'aigua. Mullol ha assegurat que té coneixement que l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) reprendrà "si no aquest any, l'any que ve" la construcció de depuradores. En aquest sentit, l'objectiu del Consell Comarcal és "ser proactius" i que sigui el mateix ens comarcal -que és l'interlocutor de l'ACA en aquest assumpte- el que proposi on vol les noves depuradores, i no pas que sigui l'ACA qui ho acabi decidint.

Actualment, a la comarca hi ha catorze depuradores. "Aquesta xifra coincideix amb el nombre de municipis, però no tots els municipis en tenen, el que vol dir que algun en té dues", ha detallat Mullol. Ha afegit que "això no vol dir que haguem de demanar una depuradora a cada poble" i ha posat com a exemple que al municipi d'on ell és alcalde, Castell de Mur, tenen vuit nuclis i sí que els aniria bé tenir dues depuradores. En aquesta línia, l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, ha destacat que el seu municipi no té cap depuradora i ha demanat que a l'hora de fer la demanda a l'ACA, el Consell Comarcal tingui en compte primer als municipis que, com el seu, no en tenen cap.

Dubtes per l'arquitecte comarcal

D'altra banda, en aquest ple alguns consellers també han expressat dubtes amb relació al funcionament del nou arquitecte comarcal que s'ha incorporat recentment i que cobreix els municipis de la Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Conca de Dalt i Castell de Mur. El mateix alcalde de Salàs, Francesc Borrell, ha expressat el temor que el nou sistema sigui massa rígid i l'arquitecte no pugui dedicar el temps necessari en cada moment, especialment en èpoques en què hi hagi pics de feina.

El mateix president del Consell Comarcal ha explicat que fins ara, "els ajuntaments estaven acostumats al fet que quan necessitaven els serveis del tècnic el feien venir les hores que feien falta i després li pagaven". Ara, amb aquest nou sistema, s'han establert les hores que dedicarà a cada municipi e n funció de les necessitats que es preveuen a cada ajuntament. Tots plegats han convingut la necessitat de flexibilitzar al màxim la dedicació del nou arquitecte comarcal, per tal d'intentar que pugui atendre les necessitats puntuals de cada municipi.

Es manté el nombre de línies de transport a la demanda

En aquest ple també s'ha aprovat el conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per poder mantenir les diferents línies de transport a la demanda. No hi haurà canvis de línies respecte a les que hi ha ara i, pel que fa als diners, al llarg dels pròxims quatre anys la Generalitat hi aportarà 70.000 euros.

El ple d'aquest dimarts ha estat el primer que s'ha fet després del període de confinament. En comptes de celebrar-se a la sala de plens, s'ha traslladat a la sala d'actes de l'Epicentre per poder garantir el distanciament personal. A més, abans d'entrar, s'ha pres la temperatura a tothom i ha estat obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.