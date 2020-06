El Consell de l'Alt Urgell envia a la Junta Electoral la sol·licitud perquè Lladós sigui elegida consellera

L'elecció de Josefina Lladós com a nova presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell en substitució de Miquel Sala està a només dos passos de poder materialitzar-se. En el ple d'aquest dimecres al vespre, la consellera de Ribera d'Urgellet Imma Salvadó ha presentat la seva renúncia al càrrec per facilitar l'entrada de l'alcaldessa d'aquest municipi, Josefina Lladós. Després d'acceptar aquesta renúncia, el Consell Comarcal ha enviat a la Junta Electoral Central una petició perquè la vacant l'ocupi Lladós. Un cop això estigui acceptat, es convocarà de nou un altre ple, on Lladós prendrà possessió del càrrec de consellera. Des del Consell Comarcal han apuntat que, jurídicament, encara no tenen clar si en aquell mateix ple ja podrà ser elegida presidenta o caldrà convocar-ne un altre per fer-ho.

Recordem que aquesta mesura arriba després que fa uns dies el grup de Junts per Catalunya anunciés que l'encara president del Consell Comarcal, Miquel Sala, deixava el càrrec "per motius personals". Una sortida que arribava poques setmanes després que e ls seus socis de govern, Esquerra, li demanessin la dimissió per haver volgut fer un ERTO als treballadors dels menjadors escolars arran de la crisi de la Covid-19. Recordem que Junts i Esquerra van acordar partir-se la presidència del Consell i que, els darrers mesos del mandat, aquesta recaurà en l'alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera.

Compromís vol que s'elegeixi directament a Riera

Justament en aquest sentit, el grup de Compromís pel Pirineu, a l'oposició al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, ha criticat que en quatre anys, el Consell Comarcal tindrà almenys tres presidents. Creuen que així "no es podrà garantir la necessària estabilitat de la institució en temps de crisi", i han demanat a Junts i a Esquerra que "pensin més en la ciutadania i menys en els interessos partidistes".

En aquesta línia, durant el ple d'aquest dimecres el conseller de Compromís i regidor de l'ajuntament d'Alàs i Cerc, Jordi Nadal, ha afirmat que "el senyor Martí Riera té prou experiència en l'àmbit del servei públic com alcalde i ja es coneix la institució com a vicepresident aquest primer any". Per tant, han afegit, "el més raonable seria que si marxa el senyor Sala sigui ell mateix qui agafi el relleu". Davant d'aquesta petició Junts i Esquerra han defensat les condicions temporals del seu pacte, que no preveu l'accés dels republicans a la presidència fins més endavant.

Primer ple presencial després del confinament

El d'aquest dimecres ha estat el primer ple presencial del Consell Comarcal de l'Alt Urgell després del confinament. De fet, el plenari corresponent al mes de juny s'havia de fer telemàticament el passat dia 11, però problemes tècnics en les connexions d'internet van obligar a suspendre'l i ajornar-lo fins aquest dimecres al vespre. Per tal de garantir la distància mínima de dos metres, els consellers s'han hagut de reubicar, de tal manera que a la taula de plens s'hi ha assegut únicament el president, el vicepresident i la cap de l'oposició, juntament amb els tècnics, mentre que els altres consellers s'han distribuït per la resta de la sala.

Entre els acords que ha pres el ple destaquen dues mocions, aprovades totes dues per unanimitat. En una d'elles, presentada pels grups de Junts i Esquerra, es mostra el suport del Consell Comarcal al sector de la caça pel seu paper cabdal en l'equilibri cinegètic, la lluita contra els danys provocats per la fauna salvatge als conreus i la disminució dels accidents de trànsit ocasionats per aquests animals en carreteres rurals. En l'altre acord, es dona suport a una moció de l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò per fer front a la despoblació, l'envelliment i la manca d'oportunitats en el medi rural.

D'altra banda, el plenari ha aprovat el conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per a la gestió del servei de transport a la demanda, el qual incorpora una sensible millora del finançament. Amb relació al mateix servei, s'han aprovat els plecs i els acords de contractació de dues línies, la de Vilanova de Banat i la de Tuixent, tots dues amb destinació a la Seu d'Urgell.

També s'ha aprovat el conveni amb l'Ajuntament d'Organyà per a la celebració de la Fira del Llibre del Pirineu i els Premis Literaris Homilies d'Organyà; la modificació del conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per al projecte FEDER Impulsa Energia; i la pròrroga del conveni amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social. Per altra part, s'ha aprovat sol·licitar la modificació i pròrroga de la subvenció FEDER Camina Pirineus per adaptar-la a les demores produïdes pel temporal Glòria primer i per la crisi del coronavirus després.