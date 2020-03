El Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell rep 50.000 euros per pal·liar la crisi del coronavirus

El Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell ( CAPAU ) ha rebut una donació de 50.000 euros que es destinarà a famílies que es troben en una situació vulnerable a conseqüència de la crisi de la Covid-19. L'ajut, entregat per l'empresa Peusa , servirà per cobrir els rebuts de subministrament energètic de les llars, ja sigui llum o gas, es posa a disposició de tots els clients de l'empresa energètica i dels residents a l'Alt Urgell que no puguin fer front a les factures.



Segons Peusa , "aquestes mesures són un complement que considerem imprescindible" a les normes que ja ha marcat el govern català envers els consumidors en situació de risc, a qui hem ampliat les garanties de subministrament mentre es mantingui l'estat d'excepció.



La gestió del Consorci garanteix la distribució d'aquestes ajudes amb criteris d'equitat i justícia social i també sota una normativa legal que protegeix els sectors més vulnerables de la societat.