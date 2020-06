La Covid-19 no apaga la flama del Canigó

La Covid-19 farà que aquest any la revetlla de Sant Joan sigui diferent, sense festes ni tradicions com les baixades populars de falles al Pirineu. El que no ha pogut apagar el virus, però, ha estat la flama del Canigó, el símbol d'unitat dels Països Catalans, que al llarg del dia ha anat arribant a les diferents poblacions del territori, en un acte organitzar un any més per Òmnium Cultural. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha arribat al migdia i la primera aturada l'ha fet a Puigcerdà. Allà ha estat rebuda a la plaça de l'Ajuntament per representants del consistori i d'entitats de la comarca.

Posteriorment, ha seguit el seu camí cap a la Seu d'Urgell, passant per diferents poblacions de Cerdanya. A la capital de l'Alt Urgell l'han rebut representants d'Òmnium Alt Urgell, que l'han entregat a l'Ajuntament de la Seu. Posteriorment, la flama ha seguit el seu camí cap a Andorra i cap al Pallars. Justament, dos representants d'Òmnium Pallars han estat els encarregats de fer que la flama creués el Cantó i arribés a l'Ajuntament de Sort.

Després, la flama ha seguit el seu camí, fent una breu parada a la Pobla de Segur, per arribar finalment a Tremp. A la capital del Pallars Jussà s'hi ha fet un acte, organitzat per totes les entitats culturals i esportives de la població, i s'ha llegit un manifest.

Amb el lema "Enguany, encenc la flama per tu", aquesta tradició vinculada al solstici d'estiu ha esdevingut un homenatge a tota la societat civil mobilitzada per superar la crisi global provocada per la Covid-19. Des d'Òmnium han instat a la ciutadania que a les 22h s'encengui una espelma al balcó o finestra per retre homenatge a totes les víctimes i els afectats del coronavirus, als serveis essencials, així com als presos i exiliats, i a totes les persones que treballen per mantenir vives les tradicions -com la mateixa flama- fins i tot en els moments més difícils.