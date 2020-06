Creen un curtmetratge com a alternativa telemàtica de la Jornada de Mitologia Pirinenca

La que havia de ser la 14a Jornada de Mitologia Pirinenca a la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, s'ha hagut de suspendre enguany com a mesura de prevenció davant de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19. Com ja es va anunciar en el seu moment, les característiques de l'activitat, amb un públic nombrós, van desaconsellar-ne la celebració. Tanmateix, els organitzadors han volgut oferir una alternativa telemàtica. Es tracta d'un curtmetratge, de gairebé 6 minuts de durada, protagonitzat pel personatge del Quiri Nyus, el mosso de la Borda del Feu de la Guàrdia, interpretat per l'actor Joel Pla.

El curtmetratge ha estat produït per l' Associació Juvenil Pirineus Creatius i ha comptat amb el suport del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'Ajuntament de les Valls d'Aguilar i l'Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia d'Ares. En les imatges es pot veure el Quiri fent la ruta de cada any entre la Borda del Feu i el tarter dels manairons, però enguany amb la diferència que ningú no l'acompanya. És un solstici d'estiu sense gent, ni encantades, ni bruixes... I el manairons, tampoc no hi seran? El Quiri sortirà de dubtes al final.