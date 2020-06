Crida conjunta dels alcaldes de l'Alta Ribagorça a celebrar Sant Joan amb responsabilitat

En un territori de gran tradició fallaire, on Sant Joan se celebra amb molta força, la revetlla d'enguany serà recordada a l'Alta Ribagorça per les limitacions a què obliga la Covid-19. Davant la forta implantació que té aquesta festa a la comarca, els seus tres alcaldes han emès un comunicat conjunt on demanen a la població que celebri la revetlla amb responsabilitat.

José Antonio Troguet, del Pont de Suert, Maria José Erta, de Vilaller, i Sònia Bruguera, de la Vall de Boí, han fet una crida "a la responsabilitat, solidaritat i compromís" de cara a la nit de Sant Joan. En aquest sentit, assenyalen que "cal evitar qualsevol acció al carrer que pugui generar aglomeracions" i afegeixen que "hem de prioritzar i preservar la salut de les persones".

En el comunicat conjunt alerten que "qualsevol rebrot en aquests moments tindria un efecte devastador en l'àmbit sanitari per a la població". A més, afegeixen que, en l'àmbit econòmic, "suposaria un greu efecte negatiu per a tota la temporada d'estiu a l'Alta Ribagorça". Per tot plegat, assenyalen que "no ens podem relaxar, ja que la situació pandèmica no està controlada i cal evitar en la mesura del possible qualsevol rebrot".

A més, també recorden als turistes i als segons residents que "cal complir escrupolosament amb totes les mesures i protocols sanitaris per tal d'evitar contagis". Els tres alcaldes clouen el comunicat assegurant que "ens estimem els nostres pobles i la nostra comarca i és prioritari garantir la seguretat de tothom". Alhora, però, "també s'ha de reiniciar l'economia amb garanties de continuïtat" i per això demanen la col·laboració de tothom.