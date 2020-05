El Dansàneu manté l’edició d’enguany però l’endarrerirà fins a finals d’agost pel coronavirus

El Consell Cultural de les Valls d’Àneu ha decidit, després de setmanes amb moltes incerteses, no anul·lar la 29a edició del Dansàneu. Tradicionalment, aquest festival de dansa i música se celebrava a finals de juny i principis de juliol. Amb l’actual crisi sanitària, però, tot feia preveure que aquesta seria una data encara massa prematura per poder fer el certamen amb normalitat. És per això que, tal com han explicat els organitzadors, i d’acord amb el territori i amb els agents que donen suport al festival, han optat per mantenir la celebració de la 29a edició del Dansàneu, però fer-ho finalment del 23 al 30 d’agost.

Els organitzadors han indicat que “amb cura i amb molta prudència l’equip del Dansàneu està adaptant en aquests moments l’edició d’enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat de les persones”. A més, han indicat que “es treballa per poder presentar la programació d’aquest 2020 abans de Sant Joan, amb el convenciment que el 29è Dansàneu oferirà un seguit de propostes úniques i singularitzades amb l’objectiu de donar suport als artistes i als creadors del país, així com de posar en valor el patrimoni natural i artístic d’Àneu”.

Els responsables del festival afirmen que “més enllà dels molts interrogants que planteja la situació actual, intentarem preservar l’esperit del Dansàneu, que es tradueix en una acció de pluja fina, de treball sostingut i de proximitat amb el públic i amb els artistes”. Dansa, música i patrimoni vertebraran, per tant, una nova edició del festival de Cultures del Pirineu, que ultima els canvis de programa derivats d’aquest ajornament.



Retorn dels diners



Amb motiu del canvi de dates, i atès que el desembre passat ja es van posar a la venda tres espectacles de l’edició d’aquest 2020, el Dansàneu retornarà l’import de les entrades ja venudes a les persones que ho sol·licitin. Igualment, els organitzadors han comunicat que mantenen activa la venda d’entrades d’alguns espectacles, que ja han estat reubicats en la nova graella de programació.

Els espectacles que ja tenen nova data són El Petit de Cal Eril & Montse Selma (música i dansa), que tindrà lloc al recinte firal d’Esterri d’Àneu el dijous 27 d’agost a les 23h; Nilak & Arnau Obiols (circ i música), que es farà a MónNatura Pirineus - les Planes de Son el divendres 28 d’agost a les 19h; i Ovidi 25 & Factoria Mascaró (música i dansa), al recinte firal d’Esterri d’Àneu el dissabte 29 d’agost a les 19h.