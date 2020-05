La Diputació de Lleida impulsarà campanyes per atreure turistes a l’Alt Pirineu i a Ponent

Davant l'afectació que la Covid-19 està tenint en l'àmbit del sector turístic, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha posat en marxa un seguit de mesures. D’una banda, ha incrementat un 65% la dotació econòmica que anualment destina a les federacions d' hostaleria, turisme rural i càmpings i a la mancomunitat d'estacions d’ esquí nòrdic, per tal d’incentivar accions de promoció als seus sectors respectius. En total, destinarà 128.000 euros a subvencionar les federacions, dels quals 45.000 seran per a la Federació d'Hostaleria de Lleida; 35.000 per a les associacions de càmpings, 35.000 més per a les de turisme rural i uns altres 13.000 per a la Mancomunitat d'estacions d’esquí nòrdic.

D'altra banda, el patronat destinarà 300.000 euros a projectes municipals que incentivin el desenvolupament turístic. En aquests moments, ja ha començat a redactar les bases de la convocatòria, que es preveu que puguin estar llestes a finals de juny, segons ha explicat la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol.

A més, l’ens també treballa en altres iniciatives encaminades a fomentar la promoció de l'oferta turística de l’Alt Pirineu i Aran i Ponent, amb actuacions adreçades tant als ciutadans d’aquestes mateixes comarques com als residents a la resta de Catalunya, com a públic de proximitat i predisposat a visitar el territori per fer-hi escapades o passar-hi les vacances d'estiu. Així mateix, també té en marxa actuacions adreçades al mercat estatal. En tots els casos, el patronat focalitzarà les accions de promoció cap a un públic de proximitat, consumidor de productes de natura i turisme actiu i al qual li agrada practicar activitats en espais oberts i sense massificació turística, segons ha explicat Pujol.

En l'àmbit de la comunicació, destinarà 500.000 euros a dues campanyes de publicitat. La primera l'impulsarà directament el patronat i anirà adreçada al mercat de Catalunya, amb una inversió de 300.000 euros. La segona campanya es farà conjuntament amb l' Agència Catalana de Turisme i amb els patronats de les quatre diputacions catalanes per dur a terme una acció de promoció conjunta del territori a escala estatal, que posarà en relleu les singularitats de cada zona. L'aportació del Patronat de Turisme en aquesta segona acció promocional serà de 200.000 euros.

Rosa Pujol ha exposat que el Patronat ha hagut d' adaptar la seva estratègia de comunicació i màrqueting "davant la nova situació generada per la pandèmia i la seva afectació directa al sector turístic". La vicepresidenta preveu que la situació actual pugui afavorir el turisme de proximitat i més sostenible "pel temor a fer grans desplaçaments". En aquest context ha explicat que les comarques de l’Alt Pirineu i Aran i Ponent "esperen rebre una bona resposta per part del públic", atès que "hi ha moltes ganes de sortir i gaudir d'espais de natura, de practicar activitats de turisme actiu en llibertat sense gaires concentracions de gent".

Pujol ha remarcat que un 56% dels turistes que anualment visiten la demarcació i un 60% de les pernoctacions que es fan als establiments d'allotjament turístic d’aquestes comarques corresponen a turistes procedents de Catalunya, mentre un 24% és turisme estatal. Pel que fa al turisme internacional, que és el que “ara sembla que tindrà més dificultat per venir", representa un 16%.