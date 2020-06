La Diputació de Lleida aportarà més de 727.000 euros a dos projectes pirinencs

El ple de la Diputació d'aquest pròxim dijous 18 de juny debatrà l'aprovació de diferents convenis de col·laboració amb els consells comarcals de l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i també el Solsonès, corresponents a projectes FEDER de Catalunya 2014-2020. Concretament, la Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, aportarà 1.010.936,56€ per als tres projectes, que corresponen al 25% de les despeses elegibles de cadascun i que suposen unes aportacions de 354.368,90€ per a l'operació "Impulsa energia. Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat i edificis públics a l'Alt Urgell"; de 373.101,37€ per a l'operació " Foment del patrimoni natural d'interès turístic al Pallars Jussà", i de 283.466,29€ per a l'operació "Illa cultural de Solsona, un eix vertebrador del turisme i la cultura al Solsonès".

Pel que fa al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, que ha elaborat l'operació "Impulsa energia. Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat i edificis públics a l'Alt Urgell", aquesta es promou amb el doble objectiu de disposar d'una il·luminació racional i respectuosa respecte de la contaminació lumínica i promoure l'eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors d'edificis públics mitjançant l'estalvi d'energia, amb l' ús de les noves tecnologies disponibles, i en especial del creixement de la tecnologia LED aplicada a l'enllumenat.

Pel que fa a l'operació "Foment del patrimoni natural d'interès turístic al Pallars Jussà", promoguda pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, es presenta amb l'objectiu d'avançar en la promoció i l' aprofitament sostenible de tot el patrimoni natural i dels espais protegits en particular, com a eix de desenvolupament turístic. Aquesta operació inclou accions contrastades per preservar aquests valors i alhora fomentar el turisme i l'ocupació, des de la concertació, la innovació i la cobertura territorial que ajuda a fixar gent a la zona.

Entre les accions previstes hi ha la construcció del Centre Boumort, un espai d'interpretació de la natura, al municipi de Conca de Dalt, la implantació d' itineraris de raquetes i esquí de muntanya a la Vall Fosca o un itinerari pel marge dret de la Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets, entre d'altres. En declaracions a l'Ara Pirineus, el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, s'ha mostrat molt satisfet amb l'aportació que farà la Diputació de Lleida. Ha destacat que diferents ajuntaments també hi faran diverses aportacions i s'ha mostrat confiat que la crisi de la Covid-19 no faci endarrerir el projecte, que s'hauria d'implementar al llarg d'aquest any i el que ve.

El projecte "Impulsa Energia" té una despesa elegible final de 1.417.475,62€, i un cofinançament FEDER de 708.737,81€. Per la seva banda, el projecte "Foment del patrimoni natural d'interès turístic al Pallars Jussà", té una despesa elegible final de 1.133.865,1€, i un cofinançament FEDER de 566.932,59€.