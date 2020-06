Disset dels dinou alcaldes de l’Alt Urgell reclamen tenir veu en la creació de l’Agència de la Natura

Continuen les reaccions del territori a la redacció de l’ Agència de la Natura per part de la Generalitat de Catalunya. Després que diversos ajuntaments, consells comarcals i, fins i tot, la Diputació de Lleida s’hi hagin mostrat crítics, els darrers en pronunciar-se han estat els alcaldes de l’Alt Urgell. Tal com ha donat a conèixer el Consell Comarcal alturgellenc, disset dels dinou batlles de la comarca han subscrit una moció en què reclamen ser escoltats pels grups parlamentaris promotors de la proposició de Llei de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya abans que el text sigui debatut al Parlament.



En aquest sentit, demanen que “se’n pugui fer una relectura més pausada i reflexiva amb i des dels municipis i les comarques on l’Agència tindrà més repercussió”. L’acord s’ha pres en el darrer Consell d’Alcaldes, celebrat per via telemàtica. En el text aprovat, els alcaldes lamenten que “pràcticament cap dels nostres ajuntaments havia tingut coneixement de la tramitació d’aquesta llei ni del seu contingut”. Per aquest motiu, en els darrers dies alcaldes de la comarca han mantingut reunions al respecte amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, el diputat al Parlament i vicealcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana i representants de Boscat.



Els alcaldes consideren que en la tramitació d’aquesta proposició de llei “hauria

estat desitjable el diàleg directe i la recerca del màxim consens amb el territori,

especialment en el cas de comarques com l’Alt Urgell, en què el patrimoni

natural hi té una rellevància màxima, tant per la importància del nostre sector

primari com des del punt de vista d’ atractiu turístic”. A més, adverteixen que “amb tota la informació que disposem fins ara creiem que hi ha dubtes o matisos que caldria que en l’articulat de la proposició de llei quedin més clars”.