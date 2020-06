Diversos equipaments esportius de l'Alt Pirineu i Aran reobren en passar a la fase 3

El pas de l'Alt Pirineu i Aran a la fase tres s'ha notat, sobretot, en l'àmbit dels equipaments esportius. Així doncs, alguns ajuntaments del territori han tornat a posar en marxa diverses instal·lacions que havien estat tancades durant aquests mesos de confinament i que ara ja es poden reobrir, tot i que amb limitacions.

A Puigcerdà, s'ha reobert el gimnàs del poliesportiu i s'han recuperat les classes grupals. Tot i això, s'han establert unes mesures de seguretat, com ara l'ús d'una tovallola suficientment gran per a cobrir la màquina o l'estora que s'utilitzi, l'ús obligatori de la mascareta excepte en el moment de fer exercici, la reserva prèvia per accedir a la sala de musculació -on com a molt podrà haver-hi cinc persones- o la prohibició d'utilitzar els vestidors. A la capital de la Cerdanya aquest dilluns també ha recuperat l'activitat l' escola de tenis.

A la Seu d'Urgell, els equipaments esportius municipals ja van reobrir la setmana passada, i l'única novetat d'aquesta setmana ha estat que els centres esportius privats ja poden tornar a fer classes grupals, sempre respectant les mesures de seguretat i de distanciament necessàries. Pel que fa al Rafting Parc, encara no hi ha data per a la seva reobertura al públic en general.

A Tremp, aquest dilluns també han reobert ja els pavellons, tal com ha explicat l'alcaldessa de la localitat, Maria Pilar Cases. "Ja feia molts dies que ho estàvem preparant i finalment aquest dilluns hem pogut reobrir, amb unes mesures estrictes de desinfecció", ha detallat. A banda de la neteja general que farà l'ajuntament, Cases ha remarcat que els clubs "s'hauran d'encarregar de la neteja del seu material, com les cistelles de bàsquet o les porteries de futbol". A més, no es podran utilitzar els vestidors. Pel que fa al camp de futbol del Pedrasanta, l'alcaldessa ha explicat que "estem pendents que els tècnics ens diguin com hem de desinfectar la gespa artificial, perquè no sabem si els productes que utilitzem nosaltres podrien danyar-la".

A Vielha, mentrestant, aquest dilluns s'ha tornat a posar en marxa el Palai de Gèu. Des de l'ajuntament de la capital aranesa han explicat que hi haurà limitació d'usuaris en cada activitat i s'haurà de demanar cita prèvia per a poder-hi participar. En aquest sentit, només en podran fer ús els abonats i caldrà respectar les mesures de seguretat i d'higiene vigents.

L'alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, ha destacat que "recuperem cada vegada més la normalitat en la nostra societat i és una gran notícia poder tornar a gaudir de les activitats dirigides al Palai de Gèu". Tot i això, ha afegit que " no ens podem relaxar. La fase tres ens permet millorar els serveis que oferim als equipaments del municipi, però hem de respectar les directrius que ens arriben des de l'Estat si volem gaudir sense perill d'aquestes activitats esportives i evitar possibles rebrots de la Covid-19".

Poca repercussió a l'hostaleria i la restauració

El pas a la fase 3, en canvi, ha tingut poca incidència a l'hostaleria i la restauració, ja que l'Alt Pirineu i Aran segueix sense poder rebre visitants de fora, perquè totes les regions sanitàries catalanes amb què fa frontera estan encara en fase dos. El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, el pallarès Josep Castellarnau, ha destacat que "al Pirineu no notarem cap canvi en aquesta fase, perquè som una zona de baixa densitat de població i encara no podem rebre a visitants de fora de la regió sanitària".

En aquest sentit, ha apuntat que "molts establiments hotelers tenen fixat el cap de setmana del 20 i 21 de juny per reobrir", quan previsiblement ja podrà haver-hi mobilitat entre algunes regions sanitàries catalanes i el Pirineu. La fase tres també permet la reobertura dels pubs i establiments d'oci nocturn, i algun d'ells ha decidit obrir aquest mateix dilluns. Un altre dels canvis visibles en aquesta fase tres ha estat que les ràtios de les llars d'infants han passat de cinc a deu alumnes per classe.