Edicions Salòria enceta una nova col·lecció per a primers lectors amb la publicació de dos títols

La prolífica editorial pirinenca Edicions Salòria ha posat en marxa aquest mes de juny una nova col·lecció, dirigida als primers lectors. L'ha batejat amb el nom de Petits exploradors i s'estrena amb dues propostes de l'autora Teresa Campos, Les bestioles del camp i Les flors de la muntanya.

Campos, nascuda a Barcelona, on hi viu dibuixant, pintant, retallant i pensant, és autora i il·lustradora d'àlbums il·lustrats per als més petits. Ha treballat en nombrosos projectes del món editorial infantil, així com en publicacions per a empreses i en produccions d'aplicacions pel sector digital. Ara, amb Edicions Salòria, comença aquesta nova col·lecció, un projecte que neix al Pirineu, entre muntanyes, on l'autora passa tant temps com pot descobrint la natura que tant li agrada.

Tant la proposta de Les bestioles del camp, un petit recull d'insectes que podem trobar a la nostra quotidianitat, com Les flors de la muntanya, una petita compilació de flors silvestres, són una explosió de colors i imatges enquadernades en cartoné que conviden a explorar el món que ens envolta a través del joc i la lectura.

Ambdós llibres proposen unes il·lustracions molt afables que ajuden a mirar els insectes amb uns altres ulls i prendre consciència sobre la bellesa de la naturalesa. Dues guies de camp que seran de gran ajuda per posar nom a cada flor i bestiola que els infants i les famílies es vagin trobant quan surtin a passejar pel camp.