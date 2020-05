Entitats ecologistes es queden sense poder investigar la mort de l’os Cachou

Sospiten que podria haver estat enverinat, però per ara, la seva investigació quedarà aturada. Organitzacions com Ipcena, Seo Birdlife, Fapas i la Federació d'Ecologistes de Catalunya havien demanat a la justícia poder accedir a la necròpsia de l’os bru, anomenat Cachou, després de desconfiar de la versió oficial que s’havia donat. L’exemplar mascle va ser trobat mort el 9 d’abril a les muntanyes de la Vall d’Aran.

El seu intent, però, ha quedat congelat després que la jutgessa de Vielha hagi decretat aquest dilluns el secret d'actuacions, tal com ha donat a conèixer el Conselh Generau d’Aran. Això significa que, de moment no es podrà comunicar públicament, ni enviar informació a aquelles persones o entitats que havien realitzat sol·licituds formals d'informació.

Tot i que la versió oficial sobre la possible causa de la mort de Cachou és que va perdre la vida per una baralla amb un altre os i una posterior caiguda per un barranc, les organitzacions en discrepen. En aquest sentit, la Fundació Oso Pardo va assenyalar recentment que la mort de Cachou “no s'aclarirà amb especulacions” i que només es pot analitzar amb els resultats de la necròpsia completa. Uns resultats als quals ara no es podrà, de moment, accedir, per la decisió adoptada per la jutgessa.