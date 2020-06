L'Esbaiola't redueix un 30% les entrades i passen a ser totes de pagament per controlar els aforaments

El festival de teatre Esbaiola't, que se celebra a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, del 16 al 19 de juliol, posarà a la venda 7.500 entrades, un 30% menys de les 11.000 de l'any passat. En total s'oferiran vint espectacles de divuit companyies, la majoria d'elles catalanes ja que el coronavirus ha dificultat que les companyies internacionals que estaven previstes puguin venir, tal com ha explicat un dels directors artístics del festival, Carles Pijuan. Per poder complir amb les mesures de seguretat, tots els espectacles seran de pagament i amb entrada limitada, fins i tot els que es facin al carrer. La venda d'entrades serà electrònica i s'eliminarà la taquilla.

Tal com han explicat els organitzadors, la 13a edició de l'Esbaiola't està marcada per la pandèmia de la covid-19. Malgrat això, destaquen que tant l' Ajuntament d'Esterri com la companyia La Baldufa l'han volgut tirar endavant, "per responsabilitat amb el sector cultural completament parat, amb els infants que porten tancats molts mesos i amb el territori que també té dret a gaudir de la cultura".

De les vint propostes, onze seran de teatre, dues de circ, dues de dansa, tres de tallers i hi haurà dues instal·lacions de jocs. Pel que fa a la procedència de les companyies, setze són catalanes, una del País Valencià i una de França amb seu a Barcelona. Pijuan ha explicat que enguany s'ha volgut evitar les companyies procedents d'altres països per facilitar desplaçaments i evitar problemes derivats de la pandèmia.

Respecte a l'any passat s'ha reduït el nombre d'entrades un 30% ja que per facilitar l'organització només s'han programat els espais grans, de més capacitat i on respectar els protocols sanitaris "és més fàcil", expliquen. "Tots els espectacles seran en espais tancats i de pagament, siguin a l'aire lliure o al Poliesportiu, així l'organització pot distribuir el públic de manera segura i respectant totes les mesures de seguretat", ha explicat Pijuan.

El públic podrà imprimir les entrades a casa o dur-les en PDF al mòbil per a poder entrar als espectacles. La venda d'entrades començarà durant el divendres dia 26 de juny. El pressupost també s'ha reduït dels 130.000 als 100.000 euros ja que el nombre d'espectacles també s'ha reduït. L'any passat es van oferir 41 propostes de 33 companyies.

Espectacles de "moltíssima qualitat"

Pijuan ha destacat que els espectacles programats són de "moltíssima qualitat", com el multipremiat espectacle de dansa sobre xanques 'Mulier' de la companyia valenciana Maduixa, que ha guanyat diversos premis de les Arts Escèniques Valencianes (2018) per la millor direcció coreogràfica, millor composició musical, millor ballarina i millor espectacle de carrer. També es podrà veure 'Deventer Award', premi Umore Azoka (2017) al millor espectacle, premi Max 2017 al millor espectacle de carrer i a la millor composició musical o premi Moritz 2016 a la Millor estrena de Fira Tàrrega. També el premiat 'La nena dels pardals' de la companyia Teatre al Detall i 'Mon pare és un Ogre' de la companyia de Comediants La Baldufa.

També actuaran a Esterri d'Àneu companyies "històriques, de molt recorregut i amb espectacles de moltíssima qualitat artística que no fallen mai", destaca l'organització, com el mític pallasso Marcel Gros, la companyia l'Estaquirot Teatre amb un espectacle que parla dels avantatges d'avorrir-se o la companyia La Tal que ha recorregut escenaris de tot Europa amb l'espectacle 'Carilló'.

També espectacles que s'acaben d'estrenar com 'A la fresca' de la cia Anna Confetti on tres dones clown interpreten "les típiques senyores dels pobles que surten a prendre la fresca", explica Pijuan. També el 'Possê' de la companyia de la Segarra Sound de Secà que va fer residència de creació a Fira Tàrrega i que combina dansa, cant i percussió; i la jove companyia catalano-francesa Cirque Entre Nous amb una tècnica de circ "impecable".

També es podran veure a Esterri d'Àneu espectacles que no es van poder estrenar quan tenien previst per la pandèmia com l'estrena de 'Camí a l'escola' de la companyia lleidatana Campi Qui Pugui, que havia d'estrenar-la a la Mostra d'Igualada però no va poder ser. També la companyia Circ Vermut, que faran la preestrena d''Absurd'.

De propostes pallareses s'ha pogut mantenir l''Esperanceta', que farà visites teatralitzades dins l'Ecomuseu. L'organització ha explicat que la resta d'espectacles del territori no podran fer-se perquè eren propostes de carrer com els Diables, els capgrossos o els bastoners, on no es podia controlar el públic i les aglomeracions.

Sense instal·lacions gratuïtes al carrer

Pel que fa a les instal·lacions, enguany no es podrà comptar amb cap instal·lació gratuïta al carrer com el sorral o el Nautilus, però sí que es podrà jugar, ja que el festival ha habilitat una ' Zona de joc' al Camp de Futbol, on el públic podrà gaudir de dues col·leccions per a petits i grans 'Petits Somnis' del Pájaro Jocs i 'Colors de monstre' de Tombs Creatius, dues companyies que tornen al festival. Serà un espai d'entrada de pagament amb pack familiar, ja que amb 6 euros podran entrar a jugar 4 persones durant 45 minuts.

La proposta de tallers d'enguany és una mica més reduïda que l'any passat. Hi haurà l'escola de Mollerussa del Solaç fent dos tallers i Aquafonia de Pau Elias, un taller musical per conèixer com sona l'aigua. A l'Esbaiola't d'enguany també hi assistiran companyies històriques de Lleida com Zum-Zum Teatre que representarà el clàssic 'Gretel & Hansel'; així com l''Embolic a la Granja' de La Baldufa.

Finalment, també hi estaran presents la Tresca i la Verdesca amb l'espectacle 'Per un instant', un concert teatralitzat on expliquen per què són músics. Una banda que van ser dels primers a fer música dirigida al públic familiar i que l'any passat es van endur un premi Enderrock.