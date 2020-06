Esterri de Cardós vol acollir la seu de l'Agència de la Natura al Pirineu

Poques hores després que el Parlament de Catalunya aprovés la creació de l' Agència de la Natura, l'Ajuntament del petit municipi pallarès d' Esterri de Cardós ja s'ha postulat per acollir la delegació pirinenca d'aquest nou ens. Davant l'oposició mostrada per alguns representants locals i diverses entitats, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar fa uns dies diferents mesures per fer que les zones on l'agència tindrà més incidència tinguin més poder de decisió en el seu dia a dia. Una d'aquestes mesures és la descentralització de l'agència, creant delegacions a diferents parts del país. Justament, la proposta d'Esterri de Cardós passa perquè la delegació pirinenca s'instal·li a Casa Bringué, al nucli de Ginestarre.

En aquest sentit, l'alcalde d'Esterri de Cardós, Joel Orteu, ha adreçat una carta a les entitats locals de la zona demanant-los suport per tal que la seu pirinenca s'instal·li en aquesta ubicació. Així, a la carta remarca que "la comarca del Pallars Sobirà hauria de ser una de les seus territorials d'aquesta agència, tant per la seva localització al centre de la vegueria de l'Alt Pirineu com per l'afectació de figures de protecció que té al seu territori".

A la carta, apunten que "aquesta agència pot esdevenir una oportunitat pel territori, tant per oferir treball qualificat, que pot permetre el retorn de jovent de la comarca que s'ha format fora, com per ajudar a dinamitzar-la". El lloc més adequat per a la seva ubicació consideren que seria el conjunt arquitectònic de casa Bringué, propietat del Departament de Territori des de l'any 2009, on actualment hi ha el projecte d'una aula ambiental i un museu etnogràfic.

Des de l'Ajuntament creuen que "la instal·lació d'aquestes oficines donaria l' impuls definitiu a aquesta casa i als projectes que hi ha al seu entorn després de més d'una dècada de paralització". Les valls del Cardós, amb els seus tres municipis – Ribera de Cardós, Esterri de Cardós i Lladorre- "sempre hem estat al marge i sovint oblidades a l'hora d'acollir organismes públics per la seva condició de vall perifèrica", afegeixen. Aquesta agència, doncs, creuen que "pot ser l'oportunitat d'equilibrar la comarca en matèria de representació pública i un motor de dinamització per a tota la vall".

Aquesta petició, creuen a més, "encaixa amb el Pla de desenvolupament local de les valls del Cardós i amb la proposta de la conselleria que l'Agència estigui al territori". En aquest sentit, remarquen que "no veiem millor lloc per acollir aquesta delegació que el municipi més petit de la comarca i el quart més petit de Catalunya, on la major part del seu territori està afectat amb figures de protecció i té una economia que depèn bàsicament de la ramaderia extensiva".

L'Ajuntament també fa esment "del debat i les tensions que s'han generat al voltant de la creació de l'Agència, però un cop expressades les preocupacions, fets els aclariments i la llei aprovada, és el moment de participar activament en l'elaboració dels estatuts que regiran aquesta agència i treballar perquè la seva seu al Pirineu estigui al Pallars Sobirà".