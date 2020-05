FGC i l’ajuntament de la Pobla de Segur potenciaran l’entorn de l’estació de tren

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l' ajuntament de la Pobla de Segur han signat un conveni de col·laboració per millorar l'entorn de l' estació de tren al municipi. FGC cedirà a l'ajuntament l'ús de prop de 1.700 metres quadrats d'uns espais de l'entorn de l'estació que actualment no són necessaris per a l'explotació ferroviària. Es tracta d'una part de l'antic hangar de 69 metres quadrats, així com els terrenys adjacents, d’uns 1.600 metres quadrats.



Amb aquest projecte, les dues institucions volen potenciar l'àrea propera a l'estació com a punt neuràlgic de la mobilitat a la Pobla de Segur, fomentant l'ús del tren i posant en valor la seva importància en la configuració de les comunicacions del territori. En aquest sentit, el president d'FGC, Ricard Font, ha dit que volen "facilitar la generació d'oportunitats per a la gent que hi viu" i activar i promocionar els actius econòmics, esportius, culturals, ambientals, ecològics, de paisatge i de natura. Per la seva banda, l'alcalde de La Pobla de Segur, Marc Baró, ha dit que confia que amb la millora d'aquest espai i l'adequació d'aparcaments dissuasius, la zona deixi de ser una àrea d'intercanvi de viatgers i es converteixi en un centre d'atractiu turístic que potenciï el turisme actiu i sostenible.

Amb aquest nou entorn que es crearà al voltat de l'estació de La Pobla de Segur es vol reforçar l'objectiu d' integrar les estacions de Ferrocarrils als entorns urbans, encabint-hi activitats més enllà del transport de viatgers. Aquesta adequació comportarà la urbanització de la zona compresa entre l'andana i l'avinguda de l'Estació, i un nou aparcament per a vehicles al costat de l'estació, una actuació que facilitarà l'intercanvi modal en els desplaçaments dels veïns de La Pobla i contribuirà a minimitzar la dependència del vehicle privat a la zona.

D'altra banda, l'ajuntament promourà en aquest entorn la creació d'un nou espai divulgatiu i expositiu, anomenat ' El Moll de la Pobla', per posar en valor el patrimoni històric ferroviari de la línia del ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur i la seva importància en el desenvolupament de les comarques pirinenques. Amb aquest objectiu també es restauraran i col·locaran en un lloc accessible tres peces històriques que actualment ja es troben a l'estació: dues grues i una aiguada (grua d'aigua). Des d’FGC han assegurat que comptar amb un espai com aquest a l'entorn de l'estació reforça la seva voluntat de posar en valor el patrimoni ferroviari a través de la restauració i la posterior exposició en llocs accessibles per a la ciutadania.