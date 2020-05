FGC confia que les estacions d’esquí puguin obrir l’hivern que ve si l’evolució de la pandèmia és bona

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), l’empresa que gestiona la majoria d’ estacions d’esquí alpí de Catalunya, espera que els complexos puguin obrir l' hivern que ve si l'evolució de la pandèmia és bona i no hi ha més contagis ni més pics. Així ho ha explicat el seu president, Ricard Font, en una conferència telemàtica organitzada per l'agència de comunicació Intermèdia. Ha donat a conèixer que es manté en contacte amb organitzacions internacionals d'estacions de muntanya per consensuar quines mesures preventives s'haurien de dur a terme quant a senyalització i ocupació. Font ha afegit que els pròxims mesos estaran atents a com evoluciona la Covid-19 a l'Argentina, on allà serà hivern.



En aquest sentit, ha assenyalat que de cara a la pròxima temporada d'hivern ja s'estan fent les licitacions necessàries per als manteniments amb l'objectiu d'obrir " amb tota normalitat", però ha insistit que la decisió serà consensuada per totes les estacions, tant a nivell europeu com a Catalunya, i amb unes mesures de prevenció compartides i "els requeriments necessaris per generar confiança". L'objectiu, ha afegit, és "clonar" el model de l'ATM a Barcelona i "anar tots a l’una". Pel que fa a aquest estiu, ha confirmat que hi haurà activitats a les estacions que depenen d’FGC, com La Molina, Vallter o Núria, adaptades al context actual.

Validar aspectes tècnics

D'altra banda, el president d’FGC també s'ha referit a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 i ha assegurat que es continua treballant per validar els aspectes tècnics. Ha afegit que la proposta de candidatura està sobre la taula del govern espanyol, el Comitè Olímpic Espanyol, el govern de la Generalitat i l'ajuntament de Barcelona, perquè després de la crisi de la pandèmia concreti si vol formalitzar-la. "S'ha de prendre la decisió sobre si es formalitza i després entrar més a fons sobre aspectes de configuració, parlant amb la gent del territori sobre aspectes fonamentals", ha comentat Font, que ha subratllat que la candidatura està " avalada" perquè el territori està preparat i no cal fer grans infraestructures.