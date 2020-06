FGC fa visible l'oferta turística del Pirineu als seus trens

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha començat a col·laborar amb diferents consells comarcals per promocionar l' oferta turística d'estiu del territori a la xarxa de trens. Així, des d'aquest dilluns circulen per les línies d'FGC trens vinilats amb la imatge de les campanyes de promoció turística de diferents comarques: l'Alta Ribagorça, Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Berguedà, el Ripollès i la Noguera.

En una nota de premsa han explicat que "fidel al seu compromís amb el territori, Ferrocarrils apropa d'aquesta manera a les persones que viatgen amb tren les diferents opcions turístiques d'aquestes comarques, per tal de promocionar el seu coneixement, contribuir a potenciar el turisme de proximitat i ajudar a la recuperació de l'economia del territori".

Juntament amb els trens vinilats amb les campanyes de les comarques també circula per les línies de Ferrocarrils un tren vinilat amb la campanya "Catalunya és casa teva" de Turisme de Catalunya, una iniciativa on participa FGC i que "vol presentar la destinació catalana com a una opció turística propera, de qualitat, amb una identitat pròpia que la fa singular".