La Festa d'Aran tindrà un aforament limitat i es reconeixerà la tasca dels professionals durant la Covid-19

La situació sanitària provocada per la Covid-19 obligarà a replantejar enguany la celebració de la Festa d'Aran. L'acte, que es fa cada 17 de juny, commemora anualment la restitució del Conselh Generau d'Aran, l'any 1991. Tal com han donat a conèixer des del govern aranès, enguany aquesta festa se centrarà en un acte institucional, amb aforament limitat per tal de poder assegurar que es mantinguin les distàncies de seguretat i es compleixi amb les mesures de prevenció.

Durant aquesta celebració, que tindrà lloc a Mijaran, es realitzarà un reconeixement als professionals que han estat al capdavant dels serveis essencials durant la crisi i un minut de silenci en memòria de les víctimes de la Covid-19 a l'Aran. L'acte finalitzarà amb un parlament del síndic d'Aran, Francés Boya.

El mateix Boya ha afirmat que "des del govern del Conselh Generau d'Aran enguany volíem celebrar aquesta festa per fer-la també propera a la ciutadania, però la Covid-19 ens ha dut a haver de replantejar els actes previstos". A més, ha afegit que "reconèixer i agrair als professionals sanitaris i professionals essencials la seva entrega i recordar als que ens han deixat sense poder acomiadar-se de les seves famílies és una obligació i un orgull per al govern aranès".

Per a assistir enguany a la Festa d'Aran serà necessari que la ciutadania confirmi l'assistència via correu electrònic a sindicatura@aran.org o bé telefonant al 973 64 18 01, ja que l'aforament serà limitat, complint amb la normativa establerta. A més, serà obligatori l'ús de la mascareta i guardar la distància de seguretat.