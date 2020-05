La Generalitat proposa que només l’Alt Pirineu i Aran, l’Ebre i Tarragona passin dilluns a la fase 1

La Generalitat de Catalunya ha proposat al govern espanyol que només l’Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre passin a la fase 1 de desconfinament aquest pròxim dilluns 11 de maig. Considera que són les úniques regions que es troben ara mateix en una situació de risc baix pel que fa a la transmissió del coronavirus. En una compareixença de premsa, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Joan Guix, han explicat que la Generalitat ha dividit les regions sanitàries en tres categories, en funció del risc que presenta cadascuna.

A banda d’aquestes tres regions sanitàries, que tenen un risc baix, la Generalitat ha considerat que Ponent, la Catalunya Central, les comarques de Girona i les àrees metropolitanes nord i sud es troben en una situació de risc moderat. Finalment, Barcelona ciutat es troba en situació de risc moderat-alt. En aquests moments, s’ha explicat que cap part del país es troba en una situació de risc alt.

Guix i Vergés han detallat que a l’hora de definir el risc d’aquestes regions sanitàries s’han tingut en compte diversos factors, com ara les dades epidemiològiques i la taxa de penetració del virus, la capacitat del sistema de salut per fer front a un nou brot, la possibilitat d’identificar les fonts de contagi així com la realitat demogràfica, socioeconòmica i de fluxos de mobilitat de cada territori. En aquest sentit, Guix ha apuntat que l’Alt Pirineu i Aran i les dues regions del sud de Catalunya poden passar a aquesta fase 1 perquè “fa bastant de temps que tenen una tendència marcadament a la baixa”.

Guix també ha detallat que per definir el nivell de risc s’han establert uns índexs de creixement potencial del virus. Fins a 30 es considera que el risc és baix, i l’Alt Pirineu i Aran se situen en un 8. De 30 a 70, el risc és moderat, i és on se situen la majoria de regions sanitàries restants (Lleida està a 60 i Girona a 65). De 70 a 100, el risc és moderat-alt i Barcelona ciutat se situa poc per sota de 100.

“Probabilitat màxima” que el govern espanyol ho accepti



Preguntada per les probabilitats que el govern espanyol accepti aquesta proposta catalana de desconfinament, Vergés s’ha mostrat confiada en assegurar que “jo m’atreviria a dir que la probabilitat és màxima, perquè és una proposta prudent avalada per criteris científics i tècnics, que són els mateixos que regeixen l’Estat espanyol”. La consellera també ha aclarit que el fet que proposin que la resta de regions sanitàries no avancin aquest dilluns no vol dir que hagin d’esperar quinze dies més, ja que s’ha compromès a avaluar la situació dia a dia.

Si el govern espanyol accepta aquesta proposta, això voldrà dir que a partir de dilluns a les sis comarques de l’Alt Pirineu i Aran hi podran tornar a obrir les terrasses dels bars i restaurants, amb una ocupació màxima del 50%, així com totes les botigues de menys de 400 metres quadrats i els allotjaments turístics, sense accés a les zones comunes. També es podran fer reunions de fins a deu persones i, a la pràctica, es flexibilitzaran molt les restriccions de mobilitat, ja que la població podrà circular lliurement dins d’aquesta regió.

Tot i això, no hi podrà haver encara una mobilitat lliure amb les regions sanitàries que fan frontera amb l’Alt Pirineu i Aran: Ponent, la Catalunya Central i les comarques de Girona. Això es pot notar especialment al Pallars Jussà i al sud de l’Alt Urgell, per la relació que mantenen amb la Noguera, també al centre i sud de l’Alt Urgell, on hi ha valls molt interrelacionades amb el Solsonès, o a Cerdanya, on passa una cosa similar, en aquest cas amb el Berguedà i, en menys mesura, amb el Ripollès.