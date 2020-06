La Generalitat proposa que l’Alt Pirineu i Aran avanci a fase 3 dilluns que ve

La Generalitat de Catalunya demanarà al govern espanyol que dilluns que ve l’Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre avancin a la fase tres, la darrera abans de la “nova normalitat”. D’aquesta manera, el govern català vol que les tres primeres regions sanitàries que van començar la desescalada mantinguin el ritme previst de desconfinament, establert en dues setmanes a cada fase.



Tal com ha donat a conèixer el Departament de Salut català en un comunicat, el pas a la següent fase només es demana quan es constata que es manté l’evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic, bàsicament la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva. D’altra banda, afegeix que l’ impuls donat a l’atenció primària per a la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves PCR també contribueix a considerar que és el moment per a fer aquest nou pas de fase.



La Generalitat també demanarà que Barcelona ciutat, les àrees metropolitanes nord i sud i Lleida avancin a fase 2, on ja hi són Girona, la Catalunya Central, l’Alt Penedès i el Garraf. En el cas de Lleida, Salut ha apuntat que, tot i que l’evolució és bona, la proposta està condicionada a la progressió dels indicadors epidemiològics dels pròxims dies. Cal recordar que aquesta regió sanitària no va passar de fase la setmana passada ja que s’hi va detectar un rebrot del virus.

Què es pot fer a la fase 3?

A la fase 3 desapareixen les franges horàries i, per tant, ja no hi haurà unes hores concretes del dia reservades a un col·lectiu determinat. Tot i això, s’hauran d’extremar les mesures de seguretat i d’higiene amb els grups vulnerables. Aquesta darrera fase també contempla que puguin obrir els establiments i locals comercials amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda, sempre que es limiti el seu aforament al 50%. A més, les terrasses a l’aire lliure podran obrir al 75% de la seva capacitat i estarà permès el consum a la barra sempre que es garanteixi la distància de seguretat.