El Geoparc Orígens promociona la seguretat dels seus espais per intentar captar visitants a l’estiu

El Geoparc Mundial Unesco Orígens, situat a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Noguera, ha posat en marxa una campanya per tal de promocionar-se com a destinació sostenible i de proximitat. Tal com han donat a conèixer els seus gestors en una nota de premsa, des d’aquest dijous es publicaran una sèrie d’audiovisuals per mostrar “la varietat paisatgística excepcional del territori i l’àmplia oferta d’activitats que ofereix per a tots els públics”.



En aquest sentit, asseguren que el Geoparc Orígens “es presenta com una opció turística a tenir en compte en el moment actual, on les premisses són evitar aglomeracions i espais tancats”. En aquest territori rural, afegeixen, hi ha allotjaments familiars que poden acollir els visitants “amb total seguretat” mentre “ofereixen una gran varietat de productes locals i una cuina autòctona de primera qualitat”.



Els gestors apunten que al Geoparc “s’hi poden tenir experiències tan intenses com descobrir les petjades dels darrers dinosaures d’Europa, volar en globus, practicar barranquisme i caiac, ser pastor per un dia o observar fauna salvatge”. Activitats, afegeixen, “que es fan en petits grups i en contacte amb la població autòctona”.



El Geoparc Orígens va ser reconegut per la Unesco l’abril del 2018 i es va integrar així a la Xarxa Global de Geoparcs d’aquesta organització, que comprèn ara mateix 147 localitzacions en 41 països d’arreu del món. Els seus gestors apunten que aquests espais “són una de les destinacions més innovadores del turisme sostenible”, ja que apropen al visitant “al relat de la memòria de la terra i el fan connectar amb una natura i una cultura autèntiques”.