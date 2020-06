Un projecte de l'Institut la Valira de la Seu opta als premis Ecoinnovació de la Fundació Endesa

L'aplicació ' Climometer ' , per mesurar el grau de sostenibilitat en els hàbits diaris, creada per alumnes de l' Institut la Valira de la Seu d'Urgell, és un dels tres projectes catalans seleccionats que opten a la nova edició dels premis Ecoinnovació , liderats per la Fundació Endesa en col·laboració amb la Fundació Europea Sociedad y Educación ( FESE ). Tal com ha donat a conèixer la Fundació Endesa en un comunicat, en l'edició d'aquest any han passat a la fase final un total de 118 projectes presentats per 109 centres educatius d'arreu de l'estat espanyol. D'aquests 109 centres, tres són catalans.



El ' Climometer ' és una aplicació desenvolupada per 60 alumnes de tercer d'ESO de l'institut la Valira, organitzats com una empresa en diferents comissions i un objectiu: crear una aplicació que permetés a qui l'usi autoavaluar el seu percentatge de sostenibilitat a través d'un termòmetre. A més, l'aplicació proposa idees i canvis d'hàbits per millorar i ser més ecològic. Es tracta de la tercera aplicació que desenvolupa aquest centre i malgrat que no es pot descarregar encara al Play Store , sí que està disponible al web del centre. Des de l'institut destaquen la metodologia de treball, ja que es tracta d'un projecte multidisciplinari on s'impliquen diverses matèries.



Els altres dos projectes catalans que han passat a la final són una aula sostenible i autosuficient, creada per l'Institut Guillem Catà de Manresa i un projecte integral d'escola verda, impulsat per l'Institut Maremar del Masnou. El pròxim 29 de juny el jurat farà públic els treballs guardonats i l' entrega de premis es realitzarà de manera telemàtica el 2 de juliol. L'objectiu d'aquest certamen és reforçar l'educació mediambiental del jovent.