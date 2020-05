JxCAT proposa que Josefina Lladós substitueixi a Miquel Sala al capdavant del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

L’alcaldessa de Ribera d’Urgellet, Josefina Lladós Torrent, serà proposada per Junts per Catalunya com a nova presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell en substitució de Miquel Sala, actual president de l’ens comarcal. Tal com ha donat a conèixer la formació en un comunicat de premsa, l'exalcalde d'Oliana deixarà la seva responsabilitat "per qüestions familiars i personals". Tot plegat s’ha decidit aquest dimecres al vespre en una trobada virtual dels representants dels dinou municipis de la comarca i responsables de la formació a l’Alt Urgell. La decisió ha estat comunicada tant als socis de govern del Consell Comarcal, Esquerra Republicana de Catalunya, com al grup comarcal de Compromís pel Pirineu, a l’oposició.

Lladós és alcaldessa de Ribera d’Urgellet des del 2015, després d’una legislatura a l’oposició. Amb 45 anys, casada, i mare de dos fills. És periodista de professió i ha treballat en mitjans audiovisuals i escrits a Barcelona, la Seu d'Urgell i Andorra. Els darrers anys s’ha dedicat a la investigació històrica.

En aquest mateix comunicat s'ha assegurat que Lladós "es mostra agraïda per aquesta confiança" i planteja com a principals reptes de la institució comarcal durant els pròxims mesos “estar més a prop que mai dels municipis i dels seus veïns en aquests temps tan excepcionals que vivim amb la pandèmia de la COVID-19 i les repercussions que aquesta té i tindrà a tots nivells, fet que ens portarà de ben segur a revisar el programa Impulsa 2020-2026 i a donar-hi un perfil més social i de suport als sectors que quedaran més tocats; continuar endavant amb els quatre programes FEDER que es posaren en marxa la darrera legislatura, i vetllar pel desplegament i l’arribada de la fibra òptica arreu de la comarca, ja que precisament la crisi provocada per la COVID-19 ha fet més evident que mai la necessitat urgent de disposar a l’Alt Urgell d’una connexió fiable, ràpida i consistent, que alhora hem de veure com una gran oportunitat de futur per a la comarca”.

Per la seva banda, Miquel Sala ha manifestat que “les obligacions familiars m’han portat a presentar la renúncia a la presidència donat que necessiten una dedicació que ara mateix no puc oferir”. Sala s’ha mostrat agraït per la confiança que van dipositar els consellers i conselleres comarcals en la seva elecció i satisfet de la feina feta “malgrat les dificultats del moment” i confiat en què “el lideratge del Consell Comarcal queda en bones mans, ja que tant Lladós com la resta de l’equip de govern de l’ens comarcal són persones de gran vàlua”. A més, Sala ha destacat “la immensa qualitat professional i personal de tots els treballadors del Consell amb qui he compartit els darrers mesos i que garanteixen que tots els projectes endegats continuaran endavant”.

Canvis per facilitar l'entrada de Lladós

Josefina Lladós substituirà la consellera Imma Salvadó, també de Ribera d’Urgellet, que presentarà la seva renúncia per facilitar la seva entrada al ple del Consell Comarcal. Aquesta renúncia es farà efectiva en el ple ordinari de l’11 de juny. En aquest moment es podrà designar Lladós com a nova consellera d’acord amb la junta electoral. Una vegada fet el relleu, es convocarà un ple extraordinari per formalitzar la renúncia de Sala a la presidència i escollir la nova presidència de l’ens comarcal.