La línia de Lleida a la Pobla de Segur recuperarà dilluns el 100% del servei

La línia Lleida-La Pobla de Segur recuperarà aquest dilluns 18 de maig el 100% del servei, coincidint amb el pas de la regió sanitària de Ponent a la fase 1 del desconfinament. D’aquesta manera, les circulacions i els horaris a la línia tornaran a ser els que hi havia abans del dissabte 21 de març, quan l’operador de la línia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ( FGC) va adaptar el servei als requeriments de les autoritats sanitàries i de la mobilitat pel coronavirus, tot limitant l’oferta de la línia a un 50% del servei habitual.

Des d’FGC han remarcat, però, que cal tenir en compte que el tram comprès entre les estacions de Balaguer i La Pobla de Segur es continuarà realitzant amb autobús a conseqüència dels treballs de reparació de la unitat de tren malmesa durant el temporal Gloria del mes de gener. Aquests treballs s’han vist afectats per les limitacions imposades per l’estat d’alarma pel coronavirus i la previsió és que la unitat torni a estar en servei la segona quinzena de juliol.

La tornada a la normalitat a la línia es farà aplicant totes les mesures higièniques i de prevenció que FGC ha anat adoptant des de l’inici d’aquest episodi. Així, se seguirà allò que estableix el seu Pla de contingència per minimitzar el risc d’infecció entre les persones usuàries i el personal. Entre aquestes mesures en destaquen la neteja a fons amb productes desinfectants i viricides en tots els espais de les estacions en què hi pot haver moviment de clients i poden tocar el mobiliari de l’estació, així com la desinfecció diària de tots els elements de l’interior dels trens i del mobiliari de les estacions. Pel que fa a l’accés als trens i a les estacions, els i les maquinistes obriran i tancaran totes les portes dels trens automàticament per tal que els usuaris no hagin de tocar els botons i accionadors. Pel que fa a les portes no automàtiques de les estacions, aquestes es mantindran obertes per minimitzar la seva manipulació.

De la mateixa manera, l’empresa també seguirà informant les persones que viatgin amb Ferrocarrils d’un seguit de recomanacions i de mesures d’autoprotecció davant del coronavirus. També continuarà recomanant que s’eviti utilitzar el transport públic, si es pot. Entre aquestes indicacions destaca l’obligatorietat de l’ús de mascareta quan s’utilitzi el transport públic, mantenir la distància de seguretat amb les altres persones usuàries, respectar l’ocupació dels seients i evitar les hores punta i les aglomeracions. Pel que fa a l’ocupació dels trens, els actuals requeriments del Govern estipulen que no poden ser ocupats més del 50% dels seients disponibles i que, com a màxim, pot haver-hi dues persones per metre quadrat en les plataformes per anar dret, per tal de mantenir les distàncies de seguretat fixades per les autoritats sanitàries.

Descens d’un 84% de la demanda

Pel que fa a la demanda a la línia Lleida-La Pobla durant aquestes setmanes, la disminució respecte a les validacions de l’any passat s’ha situat al voltant d’un 84%. Així, hi ha hagut una mitjana de 95 validacions al dia, quan habitualment la mitjana és de 608. Des d’FGC asseguren que aquest volum de persones usuàries ha permès que es pogués garantir en tot moment que els trens no estiguessin ocupats en més d’un terç de la seva capacitat i que els usuaris hagin pogut complir amb la distància de seguretat requerida.