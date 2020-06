El bus entre Lleida i Les pararà a Areny i beneficiarà la Terreta

El bus entre Les, a la Val d'Aran, i Lleida pararà al municipi d'Areny de Noguera, a la Ribagorça sota administració aragonesa, a partir del poper dilluns 15 de juny. D'aquesta manera, la Generalitat i el govern aragonès resolen una reiterada petició dels veïns de la Terreta, dels ajuntaments de Tremp i Areny i del Consell Comarcal del Pallars Jussà. La zona de la Terreta forma part del municipi de Tremp però es troba a la vessant de la Noguera Ribagorçana, al límit territorial entre Catalunya i l'Aragó.

La línia Les-Lleida, que gestiona Alsina Graells, és competència de la Generalitat però, fins ara, aquesta administració no tenia autorització per efectuar una parada en territori sota administració aragonesa i, per tant, el bus no es podia aturar a Areny de Noguera, que és la població gran més propera a la Terreta. Amb la conformitat del govern d'Aragó, ara s'incorpora aquesta parada a la línia.

Actualment, els usuaris de la zona de la Terreta disposen d'una parada en aquest municipi aragonès on sí que s'hi aturen els serveis de viatgers que circulen per l'N-230 entre Vielha i Lleida. Aquesta línia també la gestiona Alsina Graells però, en aquest cas, és competència de l'administració estatal. La línia entre Les i Lleida, en canvi, és competència de la Generalitat i per això fins ara no es podia aturar a Areny. Els usuaris de la zona de la Terreta podran fer ús en aquesta parada dels abonaments T10/120 existents en la línia, amb una important bonificació sobre el preu dels bitllets senzills.